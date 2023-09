By

გამომცემელმა Aniplex-მა გამოაცხადა ახალი სამაგიდო თამაშის სტილის თამაში სახელწოდებით Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! საიქიო ტაიში! Nintendo Switch-ისთვის. ეს თამაში გამოვა 2024 წელს, დაფუძნებულია უაღრესად პოპულარულ ანიმესა და მანგას სერიებზე Demon Slayer. თუმცა, ამჟამად ის მხოლოდ იაპონიაში იქნება ხელმისაწვდომი.

დემონების მკვლელი: Kimetsu no Yaiba – Mezase! საიქიო ტაიში! მიჰყვება ფრენჩაიზის პირველ ვიდეოთამაშის ადაპტაციას, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, რომელიც გამოვიდა 2021 წელს და გამოვიდა Nintendo Switch-ზე 2022 წელს. დეტალები Mezase-ის შესახებ! საიქიო ტაიში! ამჟამად შეზღუდულია, განცხადების თრეილერი და ოფიციალური Demon Slayer ვებსაიტი გვთავაზობს მიმოხილვებს იმის შესახებ, თუ რას მოელიან მოთამაშეები.

წინა საბრძოლო თამაშის ადაპტაციისგან განსხვავებით, Mezase! საიქიო ტაიში! როგორც ჩანს, უფრო მეტად ორიენტირებულია სამაგიდო თამაშის მსგავს გამოცდილებაზე, პოტენციურად შთაგონებას პოპულარული Mario Party სერიებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული გეიმპლეის მექანიკა არ არის გამოვლენილი, Demon Slayer-ის თაყვანისმცემლებს შეუძლიათ მოითმინონ იმერსიული და მიმზიდველი გამოცდილება, როგორც კარგად მიღებული საბრძოლო თამაში.

მიუხედავად იმისა, რომ ვესტერნი გამოშვება არ არის დადასტურებული, არსებობს იმედი, რომ იაპონიის ფარგლებს გარეთ თაყვანისმცემლები ასევე მიიღებენ შესაძლებლობას ისარგებლონ დემონების მკვლელობით: Kimetsu no Yaiba – Mezase! საიქიო ტაიში!. Demon Slayer-ის ენთუზიასტებს შეუძლიათ კომენტარებში გააზიარონ თავიანთი აღფრთოვანება და თამაშის მოლოდინი.

