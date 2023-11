რატომ უნდა იყოს მეორადი ტექნოლოგია თქვენი არჩევანი სადღესასწაულო შოპინგისთვის

By

სადღესასწაულო სავაჭრო სეზონი გაჩაღდა და გარიგებებზე მონადირეები მოუთმენლად ადევნებენ თვალს შავი პარასკევის და კიბერ ორშაბათის გარიგებებს, განსაკუთრებით ელექტრონიკის. თუმცა, არსებობს გზა, რომ დაამარცხო ხალხი და მაინც ისარგებლო მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით - მეორადი ტექნოლოგიის გათვალისწინებით.

US PIRG's Designed to Last Campaign-ის დირექტორის, ლუკას როკეტ გუტერმანის თქმით, მეორადი ელექტრონიკის არჩევა არა მხოლოდ გეხმარებათ შავი პარასკევის ფასებში მთელი წლის განმავლობაში, არამედ ხელს უწყობს გარემოს მდგრადობას. აშშ-ს საზოგადოებრივი ინტერესების კვლევის ჯგუფის (PIRG) განათლების ფონდმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ხაზგასმულია ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც გასათვალისწინებელია განახლებული ნივთების შეძენისას.

გუტერმანი განმარტავს, რომ ხშირად მცირე განსხვავებაა გამოყენებულ ელექტრონულ და ახალს შორის. ეს „ღია ყუთი“ ან „ახალივით“ ეტიკეტი შეიძლება უბრალოდ ნიშნავდეს, რომ ნივთი ხელახლა შეივსო გაუხსნელი დაბრუნების შემდეგ. ჭკვიანური შოპინგით და იმის გაგებით, თუ როგორ იყენებენ ამ ტერმინებს საცალო მოვაჭრეები, შეგიძლიათ მიიღოთ საოცარი გარიგებები.

ზოგიერთი გაჯეტი, როგორიცაა ტელეფონები, ტაბლეტები, დესკტოპები და ლეპტოპები, განსაკუთრებით შესაფერისია მეორადი შესყიდვებისთვის. მაგალითად, PIRG-ის წარმატებული კამპანიის წყალობით, Google Chromebook-ები, ხელმისაწვდომი ლეპტოპები, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება მთელ ქვეყანაში, ახლა გრძელდება ათწლეულის განმავლობაში და არა მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ.

მეორეს მხრივ, შეიძლება სიფრთხილე გამოიჩინოთ განახლებული ტელევიზორებისა და კომპიუტერის მონიტორების შეძენისას. ეს პროდუქტები, როგორც წესი, უფრო მოცულობითი, უფრო მყიფე და შეკეთება რთულია.

განახლებული ნივთების არჩევისას მიზნად ისახავს მაღალი ხარისხის პროდუქციას გამძლე ბრენდებისგან. იმ ნივთების არჩევით, რომლებიც გამძლეა და შესაძლოა უფრო ძვირი ღირდეს, როცა ახალია, თქვენ დარწმუნდებით, რომ ისინი კვლავაც კარგად მოგემსახურებიან, როგორც მეორადი შესყიდვები.

ხარჯების დაზოგვის გარდა, მეორადი ტექნოლოგიების ყიდვა ეკოლოგიურად პასუხისმგებელი არჩევანია. გუტერმანი განმარტავს, რომ ელექტრონიკის გარემოზე ზემოქმედების უმეტესი ნაწილი მათი წარმოების პროცესიდან მოდის. სმარტფონების, ყურსასმენების, ლეპტოპების და ტელევიზორების წარმოებისთვის საჭირო რესურსები, ენერგია და მასალები არსებითია. განახლებული ყიდვით შეგიძლიათ შეამციროთ სმარტფონის გარემოსდაცვითი კვალი, მაგალითად, 91%-ით.

შესყიდვის დაწყებამდე მნიშვნელოვანია გაეცნოთ გამყიდველის მიერ მოწოდებულ დაბრუნების პოლიტიკას. როგორც წესი, თქვენ გექნებათ 30-დღიანი ფანჯარა დაბრუნებისთვის, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ის შეიძლება უფრო მოკლე იყოს.

მზად ხართ შეისწავლოთ მეორადი ტექნოლოგიების სამყარო? ეწვიეთ PIRG-ის ვებსაიტს დამატებითი რჩევებისა და ინსტრუქციისთვის, რათა მაქსიმალურად გამოიყენოთ თქვენი სადღესასწაულო შოპინგი და ისარგებლოთ როგორც თქვენი საფულეთ, ასევე პლანეტით.

