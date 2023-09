გადაცემათა კოლოფი, კომპანია Behind Borderlands Series, სავარაუდოდ იყიდება

By

გავრცელებული ინფორმაციით, Gearbox, ამერიკული სათამაშო კომპანია, რომელიც ცნობილია Borderlands სერიის შემუშავებით, ამჟამად იყიდება. Gearbox-ის მშობელი კომპანია Embracer განიხილავს სხვადასხვა ვარიანტს, ერთ-ერთი მათგანია სტუდიის გაყიდვა. რამდენიმე მესამე მხარემ უკვე გამოიჩინა ინტერესი კომპანიის შეძენით. თუმცა არც Embracer-ს და არც Gearbox-ს ამ საკითხთან დაკავშირებით ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებიათ.

ეს სიახლე მოდის Embracer-ისთვის რთულ დროს, რადგან ის ამჟამად გადის ძირითად რესტრუქტურიზაციის პროცესს. ამ რესტრუქტურიზაციის ფარგლებში, Volition, სტუდია, რომელიც პასუხისმგებელია პოპულარულ Saints Row სერიებზე, უკვე დაიხურა. ამ წლის დასაწყისში, Embracer-მა გამოაცხადა სტუდიების დახურვისა და თამაშების გაუქმების გეგმები მას შემდეგ, რაც 2 მილიარდი დოლარიანი გარიგება საუდის არაბეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებულ კომპანია Savvy Games Group-თან ჩაიშალა.

Embracer Group, მშობელი კომპანია, ბოლო წლებში ყიდულობდა რამდენიმე გამოჩენილ სტუდიას, მათ შორის Crystal Dynamics, Tomb Raider-ის შემქმნელი. Gearbox-ის შეძენა დასრულდა 2021 წლის თებერვალში, კომპანიის ღირებულება 1.4 მილიარდ დოლარამდე იყო. Gearbox-მა ახლახან გამოუშვა Borderlands-ის სპინ-ოფები Tiny Tina's Wonderlands და New Tales from the Borderlands. მათ ასევე გამოაქვეყნეს წარმატებული მსროლელი Remnant 2 ამ წელს. გარდა ამისა, ისინი აპირებენ გამოაქვეყნონ Homeworld 3, სამეცნიერო ფანტასტიკური რეალურ დროში სტრატეგიული თამაში, რომელიც შემუშავებულია Blackbird Interactive-ის მიერ, 2024 წელს.

კომპანია ასევე აფართოებს თავის ყოფნას სათამაშო სამყაროს მიღმა, რადგან ელი როტის რეჟისორის Borderlands ფილმის გამოშვება იგეგმება 2024 წლის ზაფხულში. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ მიუხედავად კომპანიის მომავლის ირგვლივ არსებული გაურკვევლობისა, Gearbox რჩება თავისი ფრენჩაიზის ერთგული. აქტიურად მუშაობს ახალ პროექტებზე.

წყაროები:

Reuters

დასაწყისში