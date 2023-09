Valve აღნიშნავს Steam-ის უძველესი მომხმარებლის ანგარიშების 20 წლის იუბილეს სპეციალური სამკერდე ნიშნებით

Valve, Steam-ის შემქმნელი, იხსენებს პლატფორმის ზოგიერთი უძველესი მომხმარებლის ანგარიშის 20 წლის იუბილეს, მათ სპეციალური ციფრული სამკერდე ნიშნებით. IGN-ის თანახმად, ეს სამკერდე ნიშნები გამოსახულია Steam-ის ორიგინალური ფერის სქემით და იწვევს მოთამაშეებს შორის ნოსტალგიის ტალღებს.

Steam-მა, გლობალურად ყველაზე დიდმა ციფრულმა კომპიუტერის სათამაშო მაღაზიამ, პირველად გახსნა კარი მოთამაშეებისთვის 2003 წლის სექტემბერში. მან სწრაფად მოიპოვა პოპულარობა, ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული გათამაშება იყო თამაში "Counter-Strike". აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი ადრეული ანგარიში, რომელიც შეუერთდა პლატფორმას, დღესაც აქტიურია და მომხმარებლები აზიარებენ მოგონებებს იმ ადრეული დღეების შესახებ.

Valve წლების განმავლობაში განუწყვეტლივ ავითარებდა Steam-ს, აფართოებს თავის სერვისებსა და შეთავაზებებს. ცოტა ხნის წინ, კომპანიამ ტექნიკის განვითარებაშიც კი დაიწყო Steam Deck-ის გამოცხადებით. ეს პორტატული სათამაშო მოწყობილობა აღნიშნავს ამაღელვებელ ეტაპს პლატფორმის მოგზაურობაში.

იანვარში Steam-მა მიაღწია მნიშვნელოვან ეტაპს, რეკორდული 10 მილიონი მოთამაშით, რომლებიც ერთდროულად მონაწილეობდნენ თამაშებში პლატფორმაზე. ეს ასახავს პლატფორმის მუდმივ მიმზიდველობას და კომპიუტერის მოთამაშეების მუდმივად მზარდ საზოგადოებას, რომლებიც ირჩევენ Steam-ს, როგორც სათამაშოს სასურველ ადგილს.

Steam-ის ყველაზე პოპულარულ თამაშებს შორის არის Valve-ის “Counter-Strike: Global Offensive”, რომელიც ამაყობს ყოველდღიურად თითქმის მილიონი მოთამაშით, ასევე “Dota 2”, “PUBG: Battlegrounds” მიერ Tencent Holdings ADR, “Call of Duty: Modern Warfare 2" Activision Blizzard Inc-ის, "Lost Ark" by Amazon.com Inc, "FIFA 23" by Electronic Arts Inc და "Apex Legends" Respawn.

სპეციალური ციფრული სამკერდე ნიშნები, რომლებიც ენიჭებათ Steam-ის უძველეს ანგარიშებს, ემსახურება როგორც პლატფორმის მდიდარი ისტორიის შეხსენებას და მის მუდმივ გავლენას სათამაშო ინდუსტრიაზე.

სურათის კრედიტი: Casimiro PT Shutterstock-ზე.

წყაროები:

- IGN

- პოლიგონი