მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკა და Can't Wait to Learn პროგრამის ევოლუცია

Can't Wait to Learn, War Child-ის ციფრული საგანმანათლებლო პროგრამა კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ბავშვებისთვის ყოველთვის ხელმძღვანელობდა სამეცნიერო მტკიცებულებებს. თუმცა, იმისთვის, რომ ჩაითვალოს ჭეშმარიტად „მტკიცებულებებზე დაფუძნებული“, ინტერვენცია უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ კრიტერიუმებს. უგანდაში ჩატარებული ფართომასშტაბიანი კვლევის შედეგად, ვერ დაველოდებით სწავლას, ახლა დააკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმებს, რაც პროგრამისთვის საინტერესო ევოლუციას აღნიშნავს.

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკა არის კონცეფცია, რომ პროფესიული პრაქტიკა, როგორიცაა მედდა, განათლება ან ბავშვების ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა, უნდა ეფუძნებოდეს მეცნიერულ მტკიცებულებებს. ის გულისხმობს მკაცრი კვლევის პროცესების გამოყენებას ინტერვენციების გავლენის დასამტკიცებლად, ვიდრე ტრადიციაზე, ინტუიციაზე ან პირად გამოცდილებაზე დაყრდნობით. დამხმარე ორგანიზაციები მზად უნდა იყვნენ პასუხისმგებლობის აღება, რათა დარწმუნდნენ, რომ ისინი არ აყენებენ მეტ ზიანს, ვიდრე სიკეთეს.

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომა იწყება ინტერვენციებით, რომლებიც გადიან სამეცნიერო კვლევას, როგორიცაა მიზანშეწონილობის შეფასება ან კონტროლირებადი კვლევები. ამ კვლევების დასკვნები გამოიყენება მეთოდის ადაპტაციისა და გასაუმჯობესებლად, თუ ისინი არაზუსტი ან არაადეკვატურია. თუ დასკვნები დადებითია, ინტერვენცია გადადის შეფასების შემდეგ ეტაპზე.

Can't Wait to Learn გაიარა რანდომიზებული კონტროლირებადი ტესტირება უგანდაში ბოლო 18 თვის განმავლობაში. კვლევაში მონაწილეობდა ისინგიროს რაიონის 1507 სკოლიდან 30 ბავშვი. სკოლების ნახევარმა შეცვალა რეგულარული ინგლისური და მათემატიკის გაკვეთილები Can't Wait to Learn-ით, რათა პირდაპირ შეადაროთ მისი ეფექტურობა. კვლევის შედეგები, რომელიც მალე გამოქვეყნდება სამეცნიერო ჟურნალში, ცხადყოფს, რომ ვერ დაველოდებით სწავლას არა მხოლოდ უკეთესად მუშაობს ვიდრე სტანდარტული განათლება, არამედ აღემატება EdTech პროგრამების უმეტესობას, რომლებიც გამოიყენება მსგავს პარამეტრებში.

ეს სასამართლო პროცესი უგანდაში აძლიერებს ვერ დაველოდებით სწავლას, როგორც სრულყოფილ მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ პროგრამას. ის არის War Child-ის მიერ ჩატარებული 10 კვლევის კრებულის ნაწილი, როგორიცაა ჩადი, იორდანია, ლიბანი და სუდანი პროგრამის დაარსების დღიდან. სუდანში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ბავშვები თითქმის ორჯერ გაუმჯობესდნენ მათემატიკაში და თითქმის სამჯერ უფრო მეტად კითხულობენ, ვიდრე სამთავრობო სწავლის პროგრამა სკოლის გარეთ ბავშვებისთვის.

უგანდაში ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი აღნიშნავს Can't Wait to Learn-ის სკალირების მოგზაურობის დასაწყისს. ლოკალიზაციის მიდგომის შესაბამისად, პროგრამის განხორციელება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს გადაეცა. კვლევის მეშვეობით რა მუშაობს და რა არა, Can't Wait to Learn მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს მნიშვნელოვან პროგრესს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ყველა ბავშვისთვის უფასო, თანაბარი და ხარისხიანი განათლების მიწოდებისკენ.

Can't Wait to Learn თავდაპირველად შეიქმნა სუდანში 2012 წელს და მას შემდეგ გამოცდა და დანერგილია სხვადასხვა ქვეყანაში. მან მიაღწია დაახლოებით 100,000 ბავშვს ჯერჯერობით, მომავალი ზრდის იმედისმომცემი პერსპექტივით.

