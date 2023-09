Unity აცხადებს ახალ გადასახადებს თამაშის ინსტალაციისთვის Unity Engine-ის გამოყენებით

By

Unity, წამყვანი თამაშების განვითარების პლატფორმა, ახლახან გამოაცხადა, რომ განახორციელებს ახალ გადასახადს ყველა თამაშისთვის, რომელიც დაინსტალირებულია Unity Engine-ის გამოყენებით. ეს გადასახადი, რომელიც ცნობილია როგორც Unity Runtime Fee, გავრცელდება იმ თამაშებზე, რომლებმაც გადალახეს გარკვეული შემოსავლის ზღვარი და უვადოდ ინსტალაციის რაოდენობა გასული წლის განმავლობაში.

კონკრეტული ზღურბლები და საკომისიოები განსხვავდება Unity გამოწერის ტიპის მიხედვით, რომელსაც დეველოპერი ფლობს. Unity Personal-ისა და Unity Plus-ის მომხმარებლებისთვის შემოსავლის ზღვარი დაწესებულია $200,000 წელიწადში, ინსტალაციის უვადოდ 200,000. მეორეს მხრივ, Unity Pro და Unity Enterprise ანგარიშებს აქვთ 1 მილიონი დოლარის შემოსავლის უფრო მაღალი ზღვარი წელიწადში და 1 მილიონი უვადო ინსტალაცია.

ამ ზღვრების გადალახვის საკომისიო ასევე განსხვავებულია თითოეული ტიპის გამოწერისთვის. Unity Personal-ის დეველოპერები გადაიხდიან 0.20 აშშ დოლარს ბარიერის ზემოთ თითოეული ინსტალაციისთვის, ხოლო Unity Enterprise ანგარიშები იხდიან მხოლოდ 0.01 აშშ დოლარს 2 მილიონზე მეტი ინსტალაციისთვის. განვითარებად ბაზრებზე დეველოპერები იღებენ შემცირებულ საფასურს, Unity Personal ანგარიშები იხდიან $0.02 თითო ინსტალაციაზე, ხოლო Enterprise ანგარიშები იხდიან $0.005 თითო ინსტალაციაზე.

აღსანიშნავია, რომ ეს საფასური ასევე ვრცელდება Unity-ზე აგებულ არსებულ თამაშებზე, თუ ისინი დააკმაყოფილებენ შემოსავალს და დააინსტალირებენ დათვლის ზღვრებს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ Unity Runtime Fee არ ვრცელდება არათამაშის აპლიკაციებზე.

Unity ამართლებს ამ საფასურის განხორციელებას იმით, რომ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ყოველ ჯერზე თამაშის ჩამოტვირთვა, Unity Runtime ასევე დაინსტალირებულია. კომპანიას მიაჩნია, რომ ინსტალაციაზე დაფუძნებული საკომისიო ინარჩუნებს ფინანსურ მოგებას შემქმნელებისთვის მოთამაშეთა ჩართულობით, განსხვავებით შემოსავლის გაზიარების მოდელისგან.

გარდა ამ ცვლილებებისა, Unity-მ გამოაცხადა Unity Plus სააბონენტო დონის პენსიაზე გასვლის შესახებ. Plus არსებულ აბონენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა განახლდნენ Unity Pro-ზე ერთი წლის განმავლობაში Plus ფასით.

Unity Engine, რომელიც ცნობილია თავისი მრავალმხრივი და ძლიერი თამაშების განვითარების შესაძლებლობებით, ამაყობს ყოველთვიურად მილიარდობით ჩამოტვირთვით. ეს ახალი საფასური სტრუქტურა მიზნად ისახავს თამაშის შემქმნელების უწყვეტი ზრდისა და განვითარების მხარდაჭერას Unity ეკოსისტემის მთლიანობის შენარჩუნებისას.

წყაროები:

– Unity აცხადებს გაშვების საფასურს თამაშის ინსტალაციისთვის

– Unity Runtime საფასური და გამოწერის ცვლილებები