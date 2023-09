EA აცხადებს Project Rene: შემდეგი თაობის Sims თამაში უფასო ჩამოტვირთვა იქნება

By

EA-მ გამოავლინა ახალი დეტალები მისი მომავალი თაობის Sims თამაშის შესახებ, კოდური სახელწოდებით Project Rene. Behind The Sims-ის პრეზენტაციის დროს ბლოგ პოსტში კომპანიამ გამოაცხადა, რომ თამაში ხელმისაწვდომი იქნება უფასო ჩამოტვირთვის სახით. ეს ნაბიჯი მოჰყვება გასულ წელს The Sims 4-ის უფასო თამაშის წარმატებას.

უფასო ჩამოტვირთვის ვარიანტი Project Rene-სთვის ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს შეეძლებათ შეუერთდნენ, ითამაშონ და გამოიკვლიონ თამაში გამოწერის, ძირითადი თამაშის შეძენის ან ენერგიის მექანიკის საჭიროების გარეშე. EA აპირებს გაუადვილოს მოთამაშეებს მეგობრების მოწვევა ან შეერთება და ახალი ფუნქციების, ისტორიების და გამოწვევების გამოცდილება.

თუმცა, EA-მ განმარტა, რომ თამაშს კვლავ ექნება შესაძენი კონტენტი და პაკეტები, როგორც The Sims 4. მაგრამ ფასების სტრუქტურა და როგორ გაიყიდება ეს ნივთები, შეიძლება განსხვავდებოდეს მიმდინარე თამაშისგან. EA-მ მოიყვანა მაგალითი იმისა, რომ დაემატა ძირითადი ამინდის, როგორც უფასო ფუნქცია ყველასთვის, ხოლო მომავალი პაკეტები შეიძლება ფოკუსირებული იყოს კონკრეტულ თემებზე, როგორიცაა ზამთრის სპორტი ან შეჯიბრებები.

Project Rene-ის გამოშვება არ ნიშნავს The Sims 4-ის მხარდაჭერის დასრულებას. EA გეგმავს გააგრძელოს განახლებები და ახალი კონტენტი The Sims 4 საზოგადოებისთვის უახლოეს მომავალში.

მიუხედავად იმისა, რომ დაწყების კონკრეტული თარიღი არ არის გამოცხადებული, EA მუშაობს უფრო გამჭვირვალე განვითარების პროცესზე Project Rene-სთვის. კომპანიამ ადრე გამოაცხადა, რომ თამაში შესთავაზებს როგორც სოლო, ასევე მულტიმოთამაშის გამოცდილებას, მეტი ინფორმაცია მრავალმოთამაშიანი კომპონენტის შესახებ გამოქვეყნდება წლის ბოლოს.

წყარო: [The Verge](წყარო)