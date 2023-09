პირველი შთამომავალი წარმოგიდგენთ ახალ გმირს, შარენ ჯულიციას: ნახევრად ქალი ნახევრად მანქანით ლეტალური მკვლელი

Nexon-ის მომავალმა მძარცველმა მსროლელმა, The First Descendant, დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია მოთამაშეებს შორის. Unreal Engine 5-ის საშუალებით, ეს შემდეგი თაობის თამაში გამოვა PC, PS5 და Xbox Series X|S-ისთვის. ახლახან გამოაქვეყნეს ახალი გმირი, სახელად შარენ ჯულიცია, რომელიც აჩვენებს მის მომაკვდინებელ შესაძლებლობებს გეიმპლეის გამოვლენის თრეილერში.

შარენ ჯულიცია, მომხიბლავი ნახევრად ქალი, ნახევრად მანქანური პერსონაჟი, მოაქვს უნიკალური სათამაშო სტილი პირველ შთამომავალში. მისი უნარი მდგომარეობს ახლო მანძილზე ბრძოლაში, რაც მას იდეალურ არჩევანს აქცევს მოთამაშეებისთვის, რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ აგრესიულ ტაქტიკას. შარენი იყენებს შენიღბვას როგორც ფარული მიდგომებისთვის, ასევე სწრაფი უკანდახევისთვის, რაც საშუალებას აძლევს მას დაუდგენელი მტრების მახლობლად.

შარენის ერთ-ერთი პასიური უნარი, Assassinator, საშუალებას აძლევს მას მიყენებული ზიანი მიაყენოს მტრებს, რომლებიც მას არ უმიზნებენ. ეს უნარი კიდევ უფრო აძლიერებს მის ლეტალურ გავლენას ბრძოლის ველზე. გარდა ამისა, შარენს აქვს მთელი რიგი აქტიური უნარები, რომლებიც აძლიერებს მის შემტევ პოტენციალს. მისი Cutoff Beam ახორციელებს ელექტრული სხივის შეტევას, რომელიც არა მხოლოდ ზიანს აყენებს, არამედ იყენებს ელექტროდარტყმის ეფექტს მის სამიზნეებზე.

კიდევ ერთი აქტიური უნარი, რომელსაც ის ფლობს, არის აქტიური შენიღბვა, რომელიც მალავს მის ყოფნას მანამ, სანამ შეტევას არ განახორციელებს. ეს ტექნიკა ააქტიურებს ჩასაფრების რეჟიმს, როგორც კი შენიღბვა დასრულდება, რაც ზრდის მისი შემდეგი დარტყმის ზიანს. გარდა ამისა, შარენს შეუძლია გამოიყენოს Shock Nuts, ასაფეთქებელი ნივთიერებები, რომლებიც აოცებს მის მოწინააღმდეგეებს და Flash Daggers, რომლებიც აფრქვევენ მრავალ ჭურვებს მტრებისკენ მის სამიზნე დიაპაზონში. ეს ხანჯლები ასაფეთქებელ ზიანს აყენებს და იწვევს ელექტროშოკის ეფექტს.

The First Descendant გვპირდება მომაჯადოებელი გეიმპლეის და ინტენსიური ბრძოლების მიწოდებას, ხოლო Sharen Julicia ამატებს თამაშს კიდევ ერთ საინტერესო ასპექტს. მოთამაშეებს შეუძლიათ განიცადონ მოქმედებით სავსე გამოცდილება ამ სასიკვდილო ნახევრად ქალის, ნახევრად მანქანით მკვლელთან. თვალყური ადევნეთ გეიმპლეის ახალ ექსკლუზიურ კადრებს, რადგან IGN მალე გამოავლენს უფრო მეტ დეტალებს The First Descendant-ის შესახებ.

განმარტებები:

- Looter shooter: ვიდეო თამაშების ქვეჟანრი, რომელიც აერთიანებს ძარცვისა და სროლის ელემენტებს, სადაც მოთამაშეები აგროვებენ იარაღს, საბრძოლო მასალას და აღჭურვილობას საბრძოლო მოქმედებების დროს.

– Unreal Engine 5: უახლესი თამაშის განვითარების ძრავა, შექმნილი Epic Games-ის მიერ.

– ელექტროშოკის ეფექტი: თამაშის მექანიკა, რომელიც აყენებს დამატებით ზიანს ან სტატუსის ეფექტებს ელექტრო შეტევის შედეგად მოხვედრილ სამიზნეებზე.

წყაროები:

– რაიან მაკკაფრი, IGN-ის გადახედვის აღმასრულებელი რედაქტორი და Xbox შოუსა და ინტერვიუს შოუს წამყვანი.