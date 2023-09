ტექნიკური წელი იწყება Apple ღონისძიებით და Dreamforce კონფერენციით

სექტემბრის მეორე კვირა აღნიშნავს ახალი ტექნოლოგიური წლის დაწყებას, სადაც ძირითადი მოვლენები, როგორიცაა Apple-ის iPhone-ის ღონისძიება და Salesforce's Dreamforce კონფერენცია, აყალიბებს ტონს ინდუსტრიას. ეს ღონისძიებები ასევე მიუთითებს ტექნიკური კონფერენციის სეზონის დაწყებაზე, სადაც ნაჩვენებია Meta Platforms, Microsoft და Oracle.

ერთ-ერთი ყველაზე მოსალოდნელი მოვლენაა Arm Holdings-ის თავდაპირველი საჯარო შეთავაზება, რომელიც სავარაუდოდ ჩიპის დიზაინერს $50-დან 54.5 მილიარდ დოლარამდე შეაფასებს. ამ IPO-მ, Instacart-ის მიწოდების დაგეგმილ საჯარო შეთავაზებასთან ერთად, შეიძლება აღადგინოს მიძინებული ტექნოლოგიური IPO ბაზარი. წლევანდელი ფსონები მაღალია, რადგან სამართლებრივი ბრძოლები, მაკროეკონომიკური პირობები, სავაჭრო ომი ჩინეთთან და მარეგულირებელი გამოწვევები შეშფოთებას იწვევს.

კვირის ღონისძიებები ხაზს უსვამს ტექნიკურ ინდუსტრიაში არსებულ შესაძლებლობებსა და საკითხებს. Arm's IPO აჩვენებს ტექნოლოგიის და ხელოვნური ინტელექტის სიძლიერეს, ხოლო Google-DoJ საქმე აჩენს შეშფოთებას რამდენიმე კომპანიის მიერ გამოყენებული ძალაუფლების შესახებ. იუსტიციის დეპარტამენტი ამტკიცებს, რომ Google-მა უკანონოდ გამოიყენა შეთანხმებები ტელეფონის მწარმოებლებთან და ინტერნეტ ბრაუზერებთან საძიებო სისტემების ბაზრის მონოპოლიზების მიზნით.

იმავდროულად, სენატის პანელი იკრიბება, რათა განიხილონ ხელოვნური ინტელექტის პასუხისმგებელი გამოყენება და ორპარტიული კანონმდებლობა მუშავდება ხელოვნური ინტელექტის რეგულირებისთვის. ისეთი ტექნიკური გიგანტებიც კი, როგორიცაა Apple და Salesforce, არ არიან დაზღვეული გამოწვევებისგან, Apple-ის წინაშე დგას შემოსავლებისა და გაყიდვების პრობლემები და Salesforce განიხილავს Dreamforce-ის გადატანას სან-ფრანცისკოში ნარკოტიკების მოხმარებისა და უსახლკარობის შესახებ შეშფოთების გამო.

ტექნოლოგიური ლანდშაფტის მთავარი საზრუნავი არის AI. დისკუსიების დახურული ბუნება და ინდუსტრიაში დომინანტური მოთამაშეების მიერ მარეგულირებელი რეგულირების პოტენციალი ბადებს კითხვებს რეგულაციების სამართლიანობის შესახებ. თუმცა საკითხს სერიოზულობას მატებს იუსტიციის დეპარტამენტის ჩართულობა.

მთლიანობაში, ეს დატვირთული ტექნიკური კვირეული აყალიბებს სცენას ტექნიკური ინდუსტრიისთვის მომავალ წელს, შესაძლებლობების, გამოწვევებისა და მარეგულირებელი პრობლემების ნაზავით.

