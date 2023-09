Evie Networks აფართოებს პარტნიორობას დენ მერფისთან, რათა დააინსტალიროს მეტი ელექტრომობილების დამტენი სადგურები

Evie Networks, კომპანია, რომელიც სპეციალიზირებულია საზოგადოებრივი ელექტრომობილების დამტენებზე, გამოაცხადა გაფართოებული პარტნიორობა Dan Murphy's-თან, რათა დააყენოთ დამატებითი დამტენი სადგურები მათ მაღაზიებში. უკვე ხუთი დამტენი სადგური დამონტაჟდა დენ მერფის მაღაზიებში ავსტრალიის მასშტაბით, მეექვსე სადგური დაგეგმილია Broadmeadows-ში, ვიქტორია.

ეს პარტნიორობა არის პოზიტიური ნაბიჯი ელექტრო მანქანების დამტენის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისკენ. დენ მერფის მაღაზიებში დამტენი სადგურების ქსელის გაფართოებით, ელექტრომობილების უფრო მეტ მფლობელს ექნება მოსახერხებელი წვდომა დამტენის ობიექტებზე საყიდლების ან სამუშაოების შესრულებისას. ის ასევე შეესაბამება მდგრადი ტრანსპორტირების ვარიანტების მზარდ მოთხოვნას.

Twitter სავარაუდოდ Shadowbans The New York Times, მთავარი რეკლამის განმთავსებელი

გასაკვირი ნაბიჯით, Twitter-მა, რომელიც ახლა X-ის სახელით არის ცნობილი, დაჩრდილა New York Times-ი, რაც მომხმარებლებს უშლის ხელს ნახონ ტვიტები, რომლებიც აკავშირებს გაზეთის შინაარსს. ეს ქმედება განსაკუთრებით ირონიულია, რადგან The New York Times არის X-ის ერთ-ერთი მთავარი რეკლამის განმთავსებელი და აწარმოებს სარეკლამო კამპანიებს მისი სპორტული საიტისთვის, The Athletic.

The New York Times-ის ვებსაიტთან დაკავშირებულ ტვიტებზე ჩართულობა მნიშვნელოვნად შემცირდა ივლისის ბოლოს და კლება განაგრძო მთელი აგვისტოს განმავლობაში. ეს კლება დაფიქსირდა სხვა ძირითადი ახალი ამბების სერვისების ტვიტერებთან შედარებით, როგორიცაა BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal და Washington Post. იმავე პერიოდში, ამ კონკურენტი ახალი ამბების საიტების პოსტებთან ჩართულობა ან გაიზარდა ან თანმიმდევრული დარჩა.

Meta (ყოფილი Facebook) ავითარებს მოწინავე AI მოდელს OpenAI-სთან კონკურენციის მიზნით

Meta, სავარაუდოდ, აშენებს მოწინავე ხელოვნური ინტელექტის მოდელს, რომელიც მიზნად ისახავს შეესაბამებოდეს OpenAI-ის პოპულარული ენის მოდელის, GPT-4-ის ეფექტურობას. ეს AI ინსტრუმენტი გამოიმუშავებს ტექსტს და ანალიზს, რომელიც გამიზნულია ბიზნესისთვის. მიზანი ამ მცდელობის უკან არის კონკურენცია გაუწიოს ბაზარზე შემოსულ AI ახალი მოდელების შემოდინებას. ამის მისაღწევად, Meta, გავრცელებული ინფორმაციით, ცდილობს შეიძინოს მოწინავე Nvidia ჩიპები.

Meta-ს მიერ შემუშავებული ხელოვნური ინტელექტის მოდელი, სავარაუდოდ, დაეხმარება ბიზნესს სხვადასხვა გზით, მათ შორის დახვეწილი ტექსტის გენერირებაში, კომპლექსური ანალიზების შესრულებასა და დამატებითი შედეგის გამომუშავებაში. ამ სერვისების შეთავაზებით, Meta აპირებს დაამყაროს კონკურენტული უპირატესობა ხელოვნური ინტელექტის ბაზარზე.

ინტერნეტ არქივი აპელაციას აყენებს ელექტრონული წიგნების ბიბლიოთეკის სარჩელის დაკარგვას

ინტერნეტ არქივმა გამოაცხადა თავისი განზრახვა გაასაჩივროს ბოლოდროინდელი ზარალი საავტორო უფლებების საქმეში მისი ელექტრონული ბიბლიოთეკის შესახებ. შეთანხმების შემდეგ, არქივს უკვე შეუზღუდა წვდომა მის ზოგიერთ წიგნზე. თავდაპირველმა გადაწყვეტილებამ დაადგინა, რომ არქივის მიერ წიგნების სკანირება არ ექვემდებარებოდა აშშ-ს სამართლიანი გამოყენების კანონს. შესაბამისად, ვებსაიტს უნდა შეეზღუდა საზოგადოების ხელმისაწვდომობა საავტორო უფლებებით დაცულ კომერციულად ხელმისაწვდომ წიგნებზე.

ინტერნეტ არქივის გადაწყვეტილება გასაჩივრების თაობაზე ხაზს უსვამს მათ ერთგულებას, შეინარჩუნონ წვდომა ცოდნასა და ლიტერატურაზე, და ასევე განიხილონ საავტორო უფლებების მფლობელების მიერ წამოჭრილი პრობლემები. ეს შემთხვევა ხაზს უსვამს ციფრულ ბიბლიოთეკებთან და ციფრულ ეპოქაში სამართლიან გამოყენებასთან დაკავშირებულ მიმდინარე გამოწვევებსა და დებატებს.

პოტენციურად სასიცოცხლო ეგზოპლანეტა, K2-18b, იდენტიფიცირებულია ჯეიმს უების კოსმოსური ტელესკოპით

ჯეიმს უების კოსმოსურმა ტელესკოპმა აღმოაჩინა K2-18b, ეგზოპლანეტა, რომელსაც აქვს სიცოცხლისუნარიანობის პოტენციალი და არამიწიერი სიცოცხლის ძიება. 2015 წელს აღმოჩენილი, K2-18b ითვლება, რომ მის ზედაპირზე თხევადი წყლის ოკეანეა და შესაძლოა შეიცავდეს მეთანს, ნახშირორჟანგს და დიმეთილ სულფიდს. ეს ეგზოპლანეტა დედამიწაზე საგრძნობლად დიდია, მისი ზომა 8.6-ჯერ აღემატება და წარმოადგენს უნიკალურ შესაძლებლობას მეცნიერული კვლევისთვის ჩვენს გალაქტიკაში.

როდესაც ჩვენ ვაგრძელებთ ეგზოპლანეტების აღმოჩენას ჩვენივე პლანეტის მსგავსი მახასიათებლებით, დედამიწის მიღმა სიცოცხლის ძიება სულ უფრო მიმზიდველი ხდება. K2-18b გთავაზობთ მომხიბვლელ ხედვას ჩვენი მზის სისტემის მიღმა დასახლებული სამყაროების შესაძლებლობის შესახებ.

