ცნობილია, რომ Nintendo Switch 2 აქვს გაუმჯობესებული შესრულება და შემცირებული დატვირთვის დრო

ჭორები მოსალოდნელი Nintendo Switch 2-ის შესახებ კვლავ ვრცელდება, ახალი დეტალები ჩნდება მისი შესრულებისა და მახასიათებლების შესახებ. სანდო წყაროებმა განაცხადეს, რომ კონსოლს ჰქონდა საიდუმლო ჩვენება Gamescom-ში აგვისტოში, ახლა კი მესამე წყარომ დაადასტურა ეს პრეტენზიები და დაამატა დამატებითი ინფორმაცია.

Eurogamer-ისა და VGC-ის ცნობით, Switch 2-ზე ვრცელდება ინფორმაცია "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" უფრო მაღალი კადრების სიჩქარით და გარჩევადობით, რაც პერსპექტიულად ჟღერს პოპულარული თამაშის მოყვარულებისთვის. Nate The Hate, ადრე სანდო Nintendo-ს ინსაიდერმა, ასევე მხარი დაუჭირა ამ პრეტენზიებს და გამოავლინა მეტი დეტალი, რომელიც მან გაიგო კონსოლის შესახებ.

Nate The Hate-ის მიერ ნახსენები ერთი მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არის დატვირთვის დროის მნიშვნელოვანი შემცირება. ის აცხადებს, რომ ახალი აპარატურა საშუალებას აძლევდა თამაშებისთვის თითქმის მყისიერი დატვირთვის დროს, განსაკუთრებით ძირითადი მენიუდან ჩატვირთვისას. ეს არის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება ორიგინალურ Switch-თან შედარებით, რომელსაც დატვირთვის დრო დაახლოებით 30 წამი ჰქონდა.

შესრულების მხრივ, Nate The Hate ამტკიცებს, რომ „Breath of the Wild“ მუშაობდა 60 კადრი წამში 4K რეზოლუციით Switch 2-ზე. მან ასევე აღნიშნა, რომ კონსოლს აქვს სხივების დაკვირვების გაფართოებული შესაძლებლობები, მსგავსი PlayStation-ში. 5 და Xbox Series X/S-ს შეუძლია მიაღწიოს. თუმცა, ის განმარტავს, რომ Switch 2-ის ნედლეული სიმძლავრე სავარაუდოდ დაბალი იქნება Xbox Series S-ის სიმძლავრეზე.

ამის საკომპენსაციოდ, Switch 2-მა შესაძლოა გამოიყენოს ახალი ტექნოლოგია სახელწოდებით DLSS (ღრმა სწავლის სუპერ ნიმუში), რომელსაც შეუძლია 4K გარჩევადობის სიმულაცია დაბალი ენერგიის მოწყობილობებზე. ამან შეიძლება უზრუნველყოს შესადარებელი ვიზუალური გამოცდილება მშობლიურ 4K-სთან, შესრულების ეფექტურობის შენარჩუნებით.

მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ არის გაურკვევლობა Switch 2-ის უკან თავსებადობასთან და ოფიციალურ გამოცხადების/გამოშვების თარიღებთან დაკავშირებით, Nate The Hate ვარაუდობს, რომ შემდეგი Nintendo Direct გამოვა დაახლოებით სამ დღეში, შესაძლოა 14 სექტემბერს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ Nintendo Directs ჩვეულებრივ ტარდება ხუთშაბათს.

დასასრულს, Nintendo Switch 2-ის ჭორების მახასიათებლები მიუთითებს გაუმჯობესებულ შესრულებაზე, დატვირთვის დროის შემცირებაზე და DLSS ტექნოლოგიის პოტენციურ გამოყენებაზე. ფანები მოუთმენლად ელიან Nintendo-ს შემდგომ განახლებებს ამ მოსალოდნელი კონსოლთან დაკავშირებით.

წყაროები:

– ევროგეიმერი

- VGC