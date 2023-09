როგორ გამოიმუშაოთ ფული კონტრაბანდის გაყიდვით Starfield-ში

რეზიუმე: Starfield-ში ფულის გამომუშავება შეიძლება იყოს შრომატევადი პროცესი, მაგრამ არსებობს ამ პროცესის დაჩქარების გზები. ერთ-ერთი უმარტივესი მეთოდია კონტრაბანდის, უკანონო ნივთების გაყიდვა, როგორიცაა მოპოვებული ორგანოები, რომლებიც ნაპოვნია მტრის შენობებსა და გემებში. კონტრაბანდა მონიშნულია ყვითელი სიმბოლოთი და შეიძლება გაიყიდოს მნიშვნელოვანი მოგებით. კონტრაბანდის გასაყიდად საუკეთესო ადგილია The Den, კოსმოსური სადგური, რომელიც მდებარეობს The Wolf სისტემაში. The Den-თან გემის დასამაგრებლად, თქვენ უნდა გაიაროთ სადგურიდან 500 მეტრში. The Den-ში იპოვით სავაჭრო ორგანოს გამყიდველს, რომელსაც აქვს 11,000 კრედიტი და გთავაზობთ მოსახერხებელ ადგილს თქვენი კონტრაბანდის გასაყიდად.

The Den-ში კონტრაბანდის გაყიდვისას, ჩამოსვლისთანავე არ დაგამოწმებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის UC სამხედრო სტრუქტურა. სავაჭრო ორგანოს გამყიდველის კრედიტების აღსადგენად, თქვენ უნდა დაელოდოთ სულ 48 საათს, ორჯერ ჯდომით ან ძილით 24 საათის განმავლობაში. თქვენი მოხერხებულობისთვის არის სკამები სავაჭრო ორგანოს წინ.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ The Den in The Wolf სისტემა არის სწორი ადგილმდებარეობა, რადგან იქ ასევე არის ძველი, დანგრეული ბუდე. გარდა ამისა, არსებობს შანსი, რომ შეგხვდეთ სავაჭრო ორგანოს სავაჭრო გემი კოსმოსში მოგზაურობისას, მაგრამ რეკომენდებულია მისი გაყიდვა The Den-ში გარანტირებული ადგილის უზრუნველსაყოფად.

თუ გსურთ მაქსიმალურად გაზარდოთ თქვენი შემოსავალი კონტრაბანდიდან, განიხილეთ ინვესტიცია Commerce Skill-ში რაც შეიძლება ადრე. ეს სოციალური უნარი საშუალებას გაძლევთ გაყიდოთ ნივთები 10%-ით მეტ ფასად და ყოველი რანგის მიხედვით უფრო მომგებიანი ხდება.

ზოგადად, კონტრაბანდის გაყიდვა სტარფილდში არის ფულის სწრაფად გამომუშავების მომგებიანი გზა. გახსოვდეთ, რომ ფრთხილად იყავით და თავიდან აიცილოთ კონტრაბანდული ნივთების დაჭერა დაცული ტვირთის გამოყენებით ან ტერიტორიიდან სწრაფად გამგზავრებით, სანამ დაცვა თქვენს გემს დაასკანირებს.

წყარო: IGN – მირანდა სანჩესი, IGN-ის გიდების აღმასრულებელი რედაქტორი