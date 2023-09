Nintendo Switch 2-ის ჭორები: Breath of the Wild-ის დემო აჩვენა გაუმჯობესებული გრაფიკა და დატვირთვის დრო

ბოლო დროს გავრცელდა ჭორები Nintendo-ს შემდეგი კონსოლის შესახებ, რომელსაც სავარაუდო სახელწოდებით 'Switch 2' ერქვა. Eurogamer-ისა და VGC-ის ანგარიშების თანახმად, შერჩეულ დეველოპერებს საშუალება ჰქონდათ გაეკეთებინათ კონსოლის დემო ვერსია Gamescom 2023-ის დროს. დემო იყო The Legend of Zelda: Breath of the Wild-ის გაუმჯობესებული ვერსია, თუმცა გაუმჯობესების სპეციფიკა იმ დროს არ იყო მოწოდებული.

ახალი ჭორების დეტალები ახლა გამოჩნდა Nate the Hate-ის ბოლო პოდკასტიდან. მასპინძელი ამტკიცებდა, რომ Gamescom-ის ტექნიკურმა დემო ვერსიამ აჩვენა Breath of the Wild გაშვებული 4K 60fps-ზე, შესამჩნევი გაუმჯობესება იყო დატვირთვის დროის აღმოფხვრა. მნიშვნელოვანია განვმარტოთ, რომ ეს ჭორები არ ნიშნავს იმას, რომ Switch-ის გაშვების სათაური ხელახლა გამოვა შემდეგი აპარატურით. პირიქით, ის გამოიყენებოდა მემკვიდრის ტექნიკური მიღწევების დემონსტრირებისთვის.

ასევე არსებობს პრეტენზია, რომ ტექნოლოგიურმა დემო ვერსიამ გამოიყენა DLSS 3.5, Nvidia-ს რეალურ დროში AI-ს გაზრდის ტექნოლოგია. თუმცა, გაურკვეველია, გამოიყენა თუ არა დემო 3.5 ვერსიის სრული ფუნქციების ნაკრები, როგორიცაა ჩარჩოს გენერაცია. DLSS-ის ჩართვა Switch-ის შემცვლელისთვის სპეკულაციის თემა იყო რამდენიმე წლის განმავლობაში და 3.5 ვერსიის ხსენება, რა თქმა უნდა, დამაინტრიგებელია.

პოდკასტის საუბრისას წამყვანმა აღნიშნა, რომ 2024 წლის მარტი შესაძლო თარიღი იყო, თუმცა გაურკვეველი იყო, ეს ეხებოდა გამოვლენას თუ გამოშვების თარიღს. წინა ჭორები ამ წლის დასაწყისში ვარაუდობდნენ Switch 2024-ის 2 წლის ბოლოს გამოშვებას.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს ჭორები ამ დროისთვის ოფიციალურად არ არის დადასტურებული Nintendo-ს მიერ. ინფორმაცია ეყრდნობა წყაროებს და ცნობებს. გარდა ამისა, თუ ეს სპეციფიკაციები ზუსტია, აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ Gamescom-ზე ნაჩვენები ტექნიკური დემო შეიძლება არ ასახავდეს საბოლოო კონსოლის მახასიათებლებს.

რადგან ეს ჭორები კვლავ ვრცელდება, საინტერესოა ვიფიქროთ Breath of the Wild-ის გაუმჯობესებული ვერსიის შესაძლებლობებზე "Switch 2"-ზე. თუმცა, სანამ Nintendo-ს ოფიციალური განცხადებები არ გაკეთდება, ეს ჭორები მარილიანი უნდა იქნას მიღებული.

წყაროები:

– ევროგეიმერი

- VGC

- Nate the Hate პოდკასტი