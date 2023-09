Pokémon Scarlet and Violet DLC: The Hidden Treasure of Area Zero გამოვიდა

ძალიან მოსალოდნელი Pokémon Scarlet and Violet DLC საბოლოოდ მოვიდა, პირველი ნაწილი სახელწოდებით "The Teal Mask" გამოვიდა ამ კვირაში. ტრენერებს ახლა შეუძლიათ დაიწყონ ახალი თავგადასავალი კიტაკამის ქვეყანაში, შეხვდნენ ახალ პოკემონებს, შეისწავლონ ახალი ადგილები და განიცადონ ახალი ამბები.

ამ DLC-ის ერთ-ერთი საინტერესო დამატებაა The Heroes of Kitakami, ძლიერი ტრენერების ჯგუფის გაცნობა, რომლებიც გადამწყვეტ როლს თამაშობენ სიუჟეტში. ტრენერებს ექნებათ შესაძლებლობა, დაუკავშირდნენ მათ, გაეცნონ მათ მოგზაურობებს და შესაძლოა ბრძოლებშიც კი გამოიწვიონ.

სოფელი კიტაკამი ასევე იკავებს ცენტრალურ ადგილს ამ DLC-ში, რაც საშუალებას აძლევს ტრენერებს ჩაეფლონ მის მდიდარ კულტურაში და აღმოაჩინონ მისი საიდუმლოებები. ეს არის ცოცხალი და ცოცხალი ადგილი, რომელიც გთავაზობთ უნიკალურ ატმოსფეროს თამაშის სხვა რეგიონებთან შედარებით.

გარდა ამისა, ტრენერები შეხვდებიან ნაცნობ პოკემონებს, რომლებიც სხვა რეგიონებიდან გადავიდნენ და კიტაკამი თავიანთ ახალ სახლად აქციეს. ერთ-ერთი ასეთი პოკემონია Polteageist, ახლად აღმოჩენილი სახეობა ექსკლუზიური ამ DLC-ისთვის. მისი დიზაინი და შესაძლებლობები მას საინტერესო დამატებად აქცევს ნებისმიერი ტრენერის გუნდისთვის.

თუ თქვენ განიხილავთ DLC-ის შეძენას, უნდა აღინიშნოს, რომ "The Hidden Treasure of Area Zero" მოყვება ორი ნაწილი - "The Teal Mask" და "Indigo Disk". გარდა ამისა, მასში შედის ერთიანი ნაკრები, რომელიც წარმოადგენს ყველა სეზონს, რაც საშუალებას აძლევს ტრენერებს შეცვალონ თავიანთი პერსონაჟის გარეგნობა.

შეძენისას დარწმუნდით, რომ აირჩიეთ DLC ვერსია, რომელიც თავსებადია თამაშის თქვენს ასლთან.

დასასრულს, Pokémon Scarlet and Violet DLC-ის გამოშვება აღნიშნავს თამაშში საინტერესო ახალ თავს. ახალი პოკემონით, მომხიბლავი ისტორიებით და თვალწარმტაცი ლოკაციებით, ის აუცილებლად უნდა ჰქონდეს პოკემონის ნებისმიერ ტრენერს, რომელსაც სურს ახალი თავგადასავლები.

