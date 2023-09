Release Times for The Teal Mask DLC Pokemon Scarlet and Violet-ში

ტრენერები მთელ მსოფლიოში მოუთმენლად ელიან პირველი Pokemon Scarlet and Violet DLC-ის, The Teal Mask-ის გამოშვებას. ოთხშაბათს, 13 სექტემბერს, მოთამაშეებს აინტერესებთ გამოშვების კონკრეტული დროები მათ რეგიონში.

დადასტურებული ინფორმაციის თანახმად, The Teal Mask DLC გამოვა შემდეგ დროს:

– წყნარი ოკეანის დროით 6:12 (XNUMX სექტემბერი)

– საღამოს 8:12 ცენტრალური დროით (XNUMX სექტემბერი)

– აღმოსავლეთის დროით 9 საათზე (12 სექტემბერი)

- დიდი ბრიტანეთის დროით დილის 2 საათი (13 სექტემბერი)

– ცენტრალური ევროპის დროით დილის 3 საათი (13 სექტემბერი)

- დილის 5:30 ინდოეთის დროით (13 სექტემბერი)

- დილის 9 საათი იაპონიის დროით (13 სექტემბერი)

ეს დრო შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ თამაში სავარაუდოდ ამოქმედდება მოცემულ დროს. მოთამაშეები უნდა იყვნენ განახლებული ნებისმიერი განცხადებისთვის გამოშვების დროის ცვლილებების შესახებ.

The Teal Mask არის ნაწილი The Hidden Treasure of Area Zero DLC-ის Pokemon Scarlet-ისა და Violet-ისთვის. DLC მოთამაშეებს სასკოლო ექსკურსიაზე მიჰყავს კიტაკამში, მხიარულ სოფელში, რომელიც სავსეა სადღესასწაულო აქტივობებით და ქუჩის მოვაჭრეებით. Pokemon Company-მ უკვე გამოაჯადოვა ახალი ჯიბის მონსტრები, ლეგენდარები და პერსონაჟები, რომლებიც წარმოდგენილი იქნება The Teal Mask-ში.

Leaks-მა ასევე გამოავლინა დამატებითი ინფორმაცია ახალი შესაძლებლობების, Pokedex-ის ჩანაწერების და ჯიბის მონსტრების შესახებ, როგორიცაა Bloodmoon Ursaluna. The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC-ის მეორე ნაწილი, სახელწოდებით The Indigo Disk, დაგეგმილია Q4/ზამთრის გამოშვებაში 2023 წელს.

მოთამაშეებს, რომლებსაც სურთ გამოცადონ The Teal Mask DLC, უნდა ჰქონდეთ Pokemon Scarlet ან Pokemon Violet. მათ, ვინც ორივე თამაშს ფლობს, უნდა შეიძინოს The Teal Mask-ის ცალკეული ასლები.

მიუხედავად საწყისი ტექნიკური პრობლემებისა, რომლებიც გავლენას ახდენდა მოთამაშის ჩაძირვასა და გამოცდილებაზე, Pokemon Scarlet-სა და Violet-ს ჰქონდა ძალიან წარმატებული გაშვება და გახდა ყველა დროის ყველაზე დიდი Nintendo გამოშვება პირველი სამი დღის განმავლობაში 10 მილიონი ასლით გაყიდული.

