Only Up, ვირუსული თამაში Twitch-ზე, ამოღებული Steam-დან

პოპულარული ვირუსული თამაში, Only Up, რომელმაც დიდი პოპულარობა მოიპოვა Twitch-ზე ზაფხულის განმავლობაში, ამოღებულია Steam პლატფორმიდან. თამაშის შემქმნელმა, რომელიც ცნობილია როგორც SCKR Games, გამოთქვა თამაშიდან გადასვლის სურვილი მის მიერ გამოწვეული სტრესის გამო.

Only Up-მა მნიშვნელოვანი მიმდევრები მოიპოვა Twitch-ზე ჯეკისა და ლობიოს ისტორიის უნიკალური შეხედულებით. თამაშში წარმოდგენილი იყო ფილოსოფიური თხრობები და რთული პლატფორმა, როდესაც მოთამაშეები ცდილობდნენ ასვლას სხვადასხვა მცურავ ობიექტზე და გარემოზე.

Twitch-ზე მიღწეული წარმატების მიუხედავად, Only Up-მა გააკრიტიკა NFT მითითებების ჩართვის, სათამაშო ფუნქციების არარსებობის გამო, როგორიცაა შენახვის ფუნქცია და სხვა დეველოპერის საავტორო უფლებებით დაცული აქტივების გამოყენების ბრალდება. ამ დაპირისპირებებმა განაპირობა ის, რომ თამაში დროებით ამოიღეს Steam-დან ივლისში, სანამ ის დაბრუნდებოდა.

განახლების პოსტში, Only Up-ის სოლო დეველოპერმა აღიარა მათი შეცდომები და გამოთქვა სურვილი, რომ თამაში უკან გადაედო. მათ დაასახელეს სტრესი, რომელიც თამაშმა გამოიწვია და გონების სიმშვიდისა და განკურნების საჭიროება. დეველოპერი გეგმავს პაუზის გაკეთებას და სწავლის გაგრძელებას მომდევნო თამაშზე მუშაობისას, სავარაუდო სახელწოდებით Kith. ამ ახალ პროექტს ექნება განსხვავებული კონცეფცია, ჟანრი და გარემო, აქცენტი კინემატოგრაფიაზე. დეველოპერმა ასევე გამოთქვა სურვილი იმუშაოს მცირე გუნდთან, რათა გააუმჯობესოს თამაშის დიზაინის უნარები.

მათი განცხადების შესაბამისად, Only Up აღარ არის ხელმისაწვდომი Steam-ზე შესაძენად. თუმცა, მათ, ვინც უკვე იყიდა თამაში, მაინც შეუძლიათ მისი ჩამოტვირთვა და თამაში. თითქმის 13,000 მიმოხილვით, Only Up ინარჩუნებს ძირითადად დადებით რეიტინგს.

– განმარტებები: Twitch – პირდაპირი სტრიმინგის პლატფორმა მოთამაშეებისთვის;

NFT – Non-Fungible Token, ციფრული აქტივი უნიკალური საკუთრებით, ჩაწერილი ბლოკჩეინის პლატფორმაზე;

Steam – ციფრული სადისტრიბუციო პლატფორმა ვიდეო თამაშებისთვის.