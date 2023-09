Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS ახლა ხელმისაწვდომია კონსოლზე

By

კონსოლის მოთამაშეებს ახლა შეუძლიათ განიცადონ Night At the Gates of Hell-ის საშინელი მღელვარება, შემუშავებული Puppet Combo-სა და Black Eyed Priest-ის მიერ. ადრე გამოშვებული PC-ზე, თამაში ახლა ხელმისაწვდომია PlayStation 4-ზე, PlayStation 5-ზე და Nintendo Switch-ზე.

ლუჩიო ფულჩისა და ბრუნო მატეის იტალიური ზომბების ფილმებით შთაგონებული, ისევე როგორც PS1 ეპოქის ხიბლითა და ნეონის დისკოს ატმოსფეროთი, Night At the Gates of Hell არის Survival Horror FPS, რომელიც ჩაძირავს მოთამაშეებს პოსტ-აპოკალიფსურ სამყაროში.

მთავარი გმირი, დავითი, მშვიდი ადამიანია, რომელმაც ცოტა ხნის წინ დაკარგა მეუღლე და ცხოვრობს თავის ზღვისპირა ბინაში. მოულოდნელად, ზომბების აფეთქება შთანთქავს მის ქალაქს, აიძულებს დევიდს მიატოვოს თავისი ნორმალური ცხოვრება და აიღოს იარაღი მიცვალებულთა ლაშქართა წინააღმდეგ.

გადარჩენისთვის და საბოლოოდ აღმოაჩინონ ჭეშმარიტება აპოკალიფსის მიღმა, მოთამაშეებმა უნდა გადაწყვიტონ თავსატეხები, მოიძიონ რესურსები და გამოიყენონ სხვადასხვა იარაღი ზომბების სტრატეგიულად აღმოსაფხვრელად. ფულჩის ნამუშევრების მსგავსად, ამ მონსტრების ჩამოგდების ერთადერთი გზა არის თავში ზუსტი დარტყმა.

თამაში გვთავაზობს დაძაბულ და ინტენსიურ გამოცდილებას, როდესაც მოთამაშეები მოძრაობენ განადგურებულ ქალაქში და ხვდებიან სხვა გადარჩენილებს გზაზე. თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გამოწვევების დასაძლევად და გაბედული გაქცევისთვის.

თუ კომპიუტერის მოთამაშე ხართ, Night At the Gates of Hell კვლავ ხელმისაწვდომია Steam-ზე თქვენი სათამაშო სიამოვნებისთვის.

წყაროები: Puppet Combo, Black Eyed Priest

განმარტებები:

– Survival Horror FPS: ვიდეო თამაშის ჟანრი, რომელიც აერთიანებს გადარჩენის საშინელებათა და პირველი პირის შუტერის ელემენტებს, სადაც მოთამაშეებმა უნდა გაიარონ საშიშ და საშიშ გარემოში მტრებთან ბრძოლისას.

– ლუჩიო ფულჩი: იტალიელი კინორეჟისორი, რომელიც ცნობილია საშინელებათა ჟანრში მოღვაწეობით, განსაკუთრებით ზომბი ფილმებით.

– ბრუნო მატეი: იტალიელი კინორეჟისორი, რომელიც ცნობილია თავისი წვლილით იტალიურ ექსპლუატაციის კინოში, მათ შორის ზომბი ფილმებში.