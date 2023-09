შელდონ მენერი, Magic-ის შემქმნელი: The Gathering's Commander Format, გარდაიცვალა

შელდონ მენერი, Commander-ის შემქმნელი, ყველაზე პოპულარული სათამაშო ბანქოს თამაში Magic: The Gathering, გარდაიცვალა კიბოსთან შვიდწლიანი ბრძოლის შემდეგ. მენერის მეუღლემ, გრეტჩინ მელდემ, ფეისბუქზე გამოაცხადა მისი მშვიდობიანად გარდაცვალება, რასაც მოჰყვა სამძიმრის გამოხმაურება მაგიდის სათამაშო საზოგადოების მხრიდან.

Commander არის Magic-ის მრავალმოთამაშიანი ფორმატი, რომელიც საშუალებას აძლევს სამ ან მეტ მოთამაშეს მონაწილეობა მიიღოს უნიკალური 100-ბარათიანი გემბანით და ცალკეული ლიდერის პერსონაჟით. თავდაპირველად შექმნილია როგორც ორმოთამაშიანი თამაში, Commander გთავაზობთ თამაშის უფრო ჩვეულებრივ სტილს და ხელს უწყობს შემოქმედებით გამოხატვას. მენერის თავად ჰქონდა საფირმო გემბანი სახელწოდებით „შენ გააკეთე ეს შენთვის“, რომელიც იყენებდა მოწინააღმდეგეების ბარათებს მათ წინააღმდეგ იარაღად.

Commander-ის ფორმატი წარმოიშვა Elder Dragon Highlander (EDH) ფორმატიდან, რომელსაც მენერი შეხვდა ჯარში ყოფნის დროს. როგორც Magic Pro Tour-ის მაღალი რანგის მოსამართლემ, მენერიმ გადამწყვეტი როლი ითამაშა EDH ვარიანტის დახვეწასა და გაფართოებაში, საბოლოოდ ჩამოაყალიბა ფორმატის მმართველი ორგანო, რომელიც ცნობილია როგორც The Commander Rules Committee. ეს მოხალისე ორგანიზაცია, Wizards of the Coast-თან, Magic: The Gathering-ის გამომცემელთან პარტნიორობით, აწვდის მითითებებს წესების კორექტირებაზე, აკრძალულ ბარათებსა და ახალ ბარათებზე Commander ფორმატისთვის.

მენერმა განიხილა კომანდერი, როგორც შესვენება კონკურენტული მაგიისგან და ხაზი გაუსვა მის უნარს მეგობრებთან ერთად გაზიარებისა და სიამოვნების მიღება. მისი წვლილი Magic-ში გასცდა Commander-ის ფორმატს. მან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მოსამართლეების პროგრამის ჩამოყალიბებაში და მსახურობდა მე-5 დონის კონკურსის Magic მოსამართლედ. მენერი ასევე იყო ნაყოფიერი მწერალი და შინაარსის შემქმნელი, რომელიც აზიარებდა თავის გამოცდილებას სტატიების, ვიდეოებისა და პოდკასტების საშუალებით.

სანაპიროს ჯადოქრებმა ღრმა მწუხარება გამოხატეს შელდონ მენერის დაკარგვის გამო და აღიარეს მისი მნიშვნელოვანი წვლილი ჯადოქრობის საზოგადოებაში. ისინი ადიდებდნენ მენერს, როგორც Magic: The Gathering საზოგადოების წარმწერს, გავლენიანს და პატივცემულ წევრს. ის ტოვებს ხანგრძლივ მემკვიდრეობას Commander-ის ფორმატზე მუშაობისა და მისი ერთგულების გამო, რომ თამაში მისასალმებელი და სასიამოვნო გამოცდილება გახდეს ყველა წარმომავლობის მოთამაშისთვის.

შელდონ მენერის გავლენა Magic საზოგადოებაზე არ შეიძლება გადაჭარბებული იყოს. მას დაამახსოვრდებათ მისი სიკეთე, გულუხვობა და თამაშისადმი გატაცება. მისი დაკარგვა ღრმად გრძნობს მათ, ვინც მას იცნობდა და მისი მემკვიდრეობა იცოცხლებს უთვალავი მოთამაშის მეშვეობით.

წყაროები: ფეისბუქი, პოლიგონი