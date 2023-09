Embracer Group იკვლევს გადაცემათა კოლოფის გასართობ გაყიდვას ინვესტიციების შეფერხების შემდეგ

Embracer Group, სათამაშო კონგლომერატი, გავრცელებული ინფორმაციით, განიხილავს თავისი შვილობილი კომპანიის, Gearbox Entertainment-ის გაყიდვას, რათა გამოჯანმრთელდეს ამ წლის დასაწყისში ძირითადი დაფინანსების გარიგების დაშლის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ Embracer ამჟამად იკვლევს პოტენციურ მყიდველებს გადაცემათა კოლოფისთვის, გარიგება არ არის გარანტირებული.

Embracer Group-ი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სწრაფ შეძენის პროცესში იყო, სათამაშო და გასართობი თვისებების დიდი პორტფელი დააგროვა. ეს მოიცავს Dark Horse Comics-ის, Crystal Dynamics-ის (Tomb Raider-ის შემქმნელი) შეძენას და უფლებებს ფრენჩაიზებზე, როგორიცაა The Lord of the Rings და The Hobbit. თუმცა, ამ შესყიდვებს მაღალი ღირებულება მოჰყვა, რაც მნიშვნელოვანი საკითხი გახდა, როდესაც 2 მილიარდი დოლარის საინვესტიციო გარიგება, გავრცელებული ინფორმაციით, საუდის არაბეთის საინვესტიციო ჯგუფის მიერ, ივნისში ჩაიშალა.

ამ წარუმატებლობის გამოსწორების მიზნით, Embracer Group-მა გამოაცხადა გეგმები კომპანიის მასშტაბით რესტრუქტურიზაციისთვის, რომელიც მოიცავს თანამდებობიდან გათავისუფლებას, ხარჯების შემცირების ზომებს და გარკვეული სეგმენტების დივესტირებას. განიხილება ერთ-ერთი პოტენციური დივესტირება არის Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment შეიძინა Embracer Group-მა 2021 წელს 1.3 მილიარდ დოლარამდე გარიგებით. შეძენის შემდეგ, Gearbox-მა გამოუშვა პოპულარული თამაშების სერიების Borderlands-ის ორი სპინოფი, Borderlands-ის ფილმი გამოვა 2024 წელს. გარდა ამისა, მათი ბოლო გამოშვება, Remnant 2, გახდა ყველაზე გაყიდვადი სათაური აშშ-ში თვის თვის განმავლობაში. ივლისი.

Reuters-ის ცნობით, Gearbox Entertainment ძირითადად საერთაშორისო სათამაშო ჯგუფებისთვის იყიდება. Embracer Group იმედოვნებს, რომ Gearbox-ის გაყიდვით, მათ შეუძლიათ თავიანთი ფინანსების სტაბილიზაცია და ფოკუსირება სათამაშო და გასართობი ობიექტების დარჩენილ პორტფელზე.

წყარო: Reuters