First Advantage იძენს ბიომეტრიული ტექნოლოგიების პროვაიდერის Infinite ID

First Advantage-მა, დასაქმების ფონის სკრინინგისა და გადამოწმების სერვისების მიმწოდებელმა, გამოაცხადა ბიომეტრიული ტექნოლოგიების პროვაიდერის, Infinite ID-ის შეძენის შესახებ, 41 მილიონ დოლარად ნაღდი ფულით. შენაძენი მიზნად ისახავს First Advantage-ის ქსელის გაფართოებას და პირადობის გადამოწმების შეთავაზებებს მისი ამერიკელი მომხმარებლებისთვის.

Infinite ID, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს ჰიქსვილში, ნიუ-იორკში, არის კერძო საინვესტიციო ფირმა Enlightenment Capital-ის პორტფელის კომპანია. კომპანიის წლიური შემოსავალი 10 მილიონ დოლარზე მეტია მოსალოდნელი. ბიომეტრიული ტექნოლოგიების პროვაიდერი გთავაზობთ იდენტიფიკაციისა და ავთენტიფიკაციის ინსტრუმენტებს სხვადასხვა სექტორისთვის, მათ შორის თავდაცვისა და დაზვერვის, ეროვნული უსაფრთხოების, კანონის აღსრულების, საზღვრის უსაფრთხოების, კატასტროფებზე რეაგირებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვისა და კორპორატიული უსაფრთხოების ჩათვლით.

First Advantage-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, სკოტ სტეიპლსმა, განაცხადა, რომ Infinite ID-ის პროგრამული უზრუნველყოფა ავსებს კომპანიის არსებულ RightID და Digital Identity Services შეთავაზებებს. ეს შენაძენი განიხილება, როგორც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი First Advantage-ის პროდუქტების პორტფელისა და ძირითადი ბიზნესის გაფართოებისკენ.

ამ შენაძენით First Advantage მიზნად ისახავს გააძლიეროს თავისი შესაძლებლობები მოწინავე ბიომეტრიული ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების მიწოდებაში, რათა დაეხმაროს დამსაქმებლებს რისკის შემცირებაში და შესაბამისობის შენარჩუნებაში. ბიომეტრიული ავთენტიფიკაცია გთავაზობთ უსაფრთხოების მაღალ დონეს უნიკალური ფიზიკური ან ქცევითი მახასიათებლების გამოყენებით, როგორიცაა თითის ანაბეჭდები, სახის ამოცნობა ან ირისის სკანირება, ინდივიდის იდენტურობის დასადასტურებლად.

