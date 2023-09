Barbie Digital-ის გამოშვების თარიღი: სად ვუყუროთ და როდის უნდა ველოდოთ სტრიმინგს Max-ზე

სალაროებში უზარმაზარი წარმატების შემდეგ, ძალიან მოსალოდნელი Barbie ფილმი საბოლოოდ ხელმისაწვდომია ციფრული ჩამოტვირთვისთვის. Warner Bros.-მა გადაწყვიტა გამოუშვას Barbie პრემიუმ ვიდეო-მოთხოვნის პლატფორმებზე მისი კინოთეატრებიდან ორი თვის შემდეგ. თუმცა ფილმის ჩვენება გაგრძელდება კინოთეატრებში, მათ შორის IMAX-ის ერთკვირიანი გამოშვება 22 სექტემბერს.

რაც შეეხება სტრიმინგის ვარიანტებს, სამშაბათიდან, 12 სექტემბრიდან, Barbie-ის შეძენა და დაქირავება შესაძლებელია ციფრულად ისეთ პლატფორმებზე, როგორიცაა Amazon Prime, Google Play, Apple TV და Vudu და სხვა. ფასი შეიძლება განსხვავდებოდეს პლატფორმის მიხედვით, მაგრამ Amazon Prime გთავაზობთ ფილმს წინასწარი შეკვეთისთვის 29.99 დოლარად შესაძენად და 24.99 დოლარად გასაქირავებლად 48-საათიანი სანახავი ფანჯრისთვის.

Barbie ციფრული გამოშვება მოიცავს 30 წუთზე მეტ ბონუს კონტენტს, მათ შორის ფუნქციებს, როგორიცაა "Welcome to Barbie Land", "Becoming Barbie", "Playing Dress-Up", "Musical Make Believe", "All-Star Barbie Party" და " ეს უცნაური სამყაროა“. თუმცა, ჯერ არ არსებობს Barbie DVD ან Blu-Ray-ის გამოშვების კონკრეტული თარიღი.

ვინაიდან Barbie არის Warner Bros-ის ფილმი, მოსალოდნელია, რომ ის ხელმისაწვდომი იქნება სტრიმინგისთვის Max-ზე, სტრიმინგ სერვისზე, რომელიც ეკუთვნის Warner Bros-ს, წლის ბოლომდე. Warner Bros-ის წინა თეატრალური გამოშვებები მიჰყვებოდა იმ სქემს, როდესაც ისინი გამოდის პრემიუმ ვიდეოს მოთხოვნით და შემდეგ ხელმისაწვდომი გახდება Max-ზე გარკვეული პერიოდის შემდეგ. მაგალითად, The Flash გამოვიდა PVOD-ზე მისი თეატრალური გამოსვლიდან ხუთი კვირის შემდეგ და დაიწყო სტრიმინგი Max-ზე PVOD ხუთი კვირის შემდეგ.

Barbie-ს ფინანსური წარმატებისა და მოლოდინის გათვალისწინებით, სავარაუდოა, რომ სტუდია უფრო მეტხანს დაელოდება მის გამოშვებას Max-ზე. The Flash-ის მსგავსი ნიმუშის მიხედვით, Barbie შეიძლება გამოჩნდეს მაქსზე მისი კინოთეატრიდან დაახლოებით ცხრა კვირის შემდეგ. სპეკულაციურად, Barbie შეიძლება იყოს სტრიმინგზე Max-ზე დაახლოებით 2023 წლის ნოემბრის შუა რიცხვებამდე. თუმცა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ Barbie Max-ის გამოშვების ოფიციალური თარიღი ჯერ არ არის გამოცხადებული.

თუ ვერ ითმენთ ბარბის ფილმის ყურებას, ხვალიდან შეგიძლიათ იყიდოთ ან იქირაოთ ონლაინ. ისიამოვნეთ ციფრული გამოშვებით და თვალყური ადევნეთ ნებისმიერ განახლებას Barbie-ს სტრიმინგის ხელმისაწვდომობაზე Max-ზე.

წყაროები:

– [წყაროს სტატიის სათაური](წყარო)

– [წყაროს სტატიის სათაური](წყარო)