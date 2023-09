როგორ შევკრიბოთ მინთარა მოკვლის გარეშე ბალდურის კარიბჭეში 3

By

Baldur's Gate 3-ში ერთ-ერთი პოპულარული NPC არის მინთარა, ბნელი ელფი, რომელმაც პირობა დადო აბსოლუტისადმი ერთგულების შესახებ. ბევრ მოთამაშეს სურდა მისი რომანტიკულ კომპანიონად გადაბირება, მაგრამ ამისთვის მათ უნდა დაესრულებინა ქვესტი, რომელიც მოიცავდა უამრავ მკვლელობას. თუმცა, ერთმა ჭკვიანმა მოთამაშემ აღმოაჩინა მეთოდი მინთარას გადაბირების მიზნით, სიცოცხლის გარეშე.

როგორც წესი, იმისათვის, რომ მინთარა შემოუერთდეს თქვენს მხარეს, თქვენ უნდა დაასრულოთ ქვესტი, რომელიც ის გაძლევს, რათა დახოცოთ ყველა ზურმუხტის გროვში. ეს მოიცავდა საშინელ შეტაკებას ტიფლინგებთან და დრუიდებთან, მინთარას გობლინის ჯარების დახმარებით. თუმცა, Reddit-ის მომხმარებელმა Wulfrinnan-მა გააზიარა მინთარას „უდანაშაულოდ“ გადაბირების მეთოდი.

ვულფრინანის მეთოდის მიხედვით, ჯერ უნდა ესაუბროთ მოლის ბანდის ტიფლინგ ბავშვებს დრუიდების კერპის მოპარვის შესახებ. შემდეგ, მოიპარეთ კერპი სტელსის გამოყენებით, რათა თავიდან აიცილოთ რიტუალი. ეს გამოიწვევს ბრძოლას ტიფლინგებსა და დრუიდებს შორის, რომელშიც თქვენ ან უნდა გაიქცეთ ან გამოგეპაროთ. ამის შემდეგ შეატყობინეთ კორომის მდებარეობა მინთარას და როცა ორივე დაბრუნდებით, ყველა დამცველს მკვდარს ნახავთ. ეს საშუალებას მოგცემთ შეიყვანოთ მინთარა თამაშში მოგვიანებით, ვინმეს მოკვლის გარეშე.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს მეთოდი გარეგნულად უდანაშაულოდ გამოიყურება, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ის მაინც მოიცავს მანიპულირებას და მოტყუებას. ეს მოგვაგონებს მსგავს მორალურად ორაზროვან არჩევანს სხვა RPG-ებში, როგორიცაა Star Wars: Knights of the Old Republic. თუმცა, თუ თქვენ გირჩევნიათ ითამაშოთ როგორც პერსონაჟი, რომელიც ცდილობს ხელების სისუფთავე შეინარჩუნოს, ეს მეთოდი შეიძლება სასარგებლო ავუარე Baldur's Gate 3-ში.

თუ თქვენ ეძებთ მეტ სახელმძღვანელოს და როგორ უნდა გააკეთოთ Baldur's Gate 3, დარწმუნდით, რომ გაეცანით ჩვენს სახელმძღვანელოს თვითმმართველობის იგივე საცდელში.

