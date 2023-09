Apple Store-ის ვებსაიტი ხაზგარეშე გადის iPhone 15-ის გაშვებამდე

Apple Store-ის ვებსაიტი დროებით გათიშული იყო სამშაბათს დილით, iPhone 15-ის მოსალოდნელ გამოშვებამდე რამდენიმე საათით ადრე. სადესანტო გვერდზე გამოჩნდა შეტყობინება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ვებსაიტი გადის განახლებებს და მოუწოდებდა ვიზიტორებს, მალე გადაეხედათ. ლურჯი და ნაცრისფერი ანიმაციური Apple ლოგო, რომელიც ასევე ასოცირდება iPhone 15-ის გაშვების ღონისძიებასთან, ნაჩვენები იყო ცოცხალი სტრიმინგის სამუშაო ბმულთან ერთად.

Apple-ის აღმასრულებელი დირექტორი ტიმ კუკი აპირებს წარმოადგინოს კომპანიის ფლაგმანი პროდუქტის უახლესი ვერსია 1:15 საათზე ET Apple Park-ის სტივ ჯობსის თეატრიდან. გაურკვეველი რჩება ვებსაიტის ავარია iPhone XNUMX-ისადმი დიდი ინტერესის შედეგი იყო თუ Apple ცვლის თავის ონლაინ ბაზარზე.

iPhone 15, სავარაუდოდ, 22 სექტემბერს გამოვა, სამი მოდელი ხელმისაწვდომი იქნება სხვადასხვა ფასით. სტანდარტული ვერსია 799 დოლარიდან დაიწყება, ხოლო Pro Max ვარიანტის ფასი 1,099 დოლარი იქნება. iPhone 15-ის ერთ-ერთი შესამჩნევი ცვლილება არის USB-C სტანდარტის დატენვის პორტის მიღება, როგორც ევროკავშირის მანდატით. ეს ნაბიჯი მიუთითებს Apple-ის საკუთრებაში არსებული Lightning დატენვის პორტიდან წასვლაზე.

iPhone 15-ის ირგვლივ გავრცელებული ჭორები მოიცავს "მოქმედების ღილაკის" დანერგვას, რომელიც მომხმარებლებს მისცემს სწრაფ წვდომას სხვადასხვა ფუნქციებსა და პარამეტრებზე მოწყობილობის განბლოკვისა და აპებში ნავიგაციის გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ დეტალები მწირია, ექსპერტები თვლიან, რომ ამ ღილაკს შეუძლია განასხვავოს iPhone 15 Pro წინა მოდელებისგან.

როგორც წესი, Apple ახალ პროდუქტს შემოდგომაზე წარადგენს, ხოლო iPhone 14 გასული წლის სექტემბერში გამოვიდა. კომპანიის აქციები, რომელმაც ცოტა ხნის წინ მიაღწია რეკორდულ საბაზრო კაპიტალიზაციას $3 ტრილიონი, მცირედი ვარდნა განიცადა სამშაბათს დილით ადრე ვაჭრობის დროს.

