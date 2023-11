რევოლუციური აღმოჩენა ნათელს ჰფენს Be Stars-ის ბუნებას

By

ლიდსის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გააკეთეს ინოვაციური აღმოჩენა, რომელსაც შეუძლია მთლიანად შეცვალოს ჩვენი გაგება Be ვარსკვლავების, სამყაროს ზოგიერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გავრცელებული ვარსკვლავის შესახებ. წინა ვარაუდები ითვლებოდა, რომ Be ვარსკვლავები ძირითადად ორმაგი ვარსკვლავურ სისტემებში არსებობენ, მაგრამ ახალი მტკიცებულებები ვარაუდობენ, რომ ისინი რეალურად შეიძლება იყვნენ სამმაგი ვარსკვლავის სისტემების ნაწილი.

ხელმძღვანელობით ფ. სტუდენტმა ჯონათან დოდმა და პროფესორმა რენე უდმაიერმა, მკვლევარებმა გამოიყენეს მონაცემები ევროპის კოსმოსური სააგენტოს Gaia-ს თანამგზავრიდან ამ ვარსკვლავების მოძრაობის გასაანალიზებლად ღამის ცაზე. მათმა დაკვირვებებმა აჩვენა, რომ Be-ის ვარსკვლავებს უფრო დაბალი თანამგზავრების მაჩვენებელი აქვთ, ვიდრე მოსალოდნელი იყო, რაც თავდაპირველად აჩენდა კითხვებს მათ წარმოქმნასთან დაკავშირებით.

თუმცა, შემდგომმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ უფრო დიდი განცალკევებისას, კომპანიონი ვარსკვლავების მაჩვენებელი მსგავსია Be ვარსკვლავებსა და სხვა B ვარსკვლავებს შორის. ამან მკვლევარები მიიყვანა დასკვნამდე, რომ მესამე ვარსკვლავი ხშირად არის ამ სისტემებში, რაც უბიძგებს კომპანიონ ვარსკვლავს მიუახლოვდეს Be ვარსკვლავს. ეს სიახლოვე საშუალებას აძლევს მასის გადატანას ერთი ვარსკვლავიდან მეორეზე, რის შედეგადაც წარმოიქმნება გამორჩეული Be ვარსკვლავის დისკი.

ეს აღმოჩენა ეჭვქვეშ აყენებს წინა კონსენსუსს იმის თაობაზე, რომ Be ვარსკვლავების გარშემო დისკები გამოწვეულია მხოლოდ თავად ვარსკვლავების სწრაფი ბრუნვით. სამმაგი ვარსკვლავის სისტემების გავლენის გათვალისწინებით, მეცნიერებმა გააღრმავეს ჩვენი გაგება ამ დამაინტრიგებელი ობიექტების ფორმირებისა და ევოლუციის შესახებ.

„ის ფაქტი, რომ ჩვენ მათ ვერ ვხედავთ, შეიძლება იმიტომ, რომ ისინი ახლა ძალიან სუსტნი არიან, რომ აღმოაჩინონ“, - ამბობს მთავარი მკვლევარი პროფესორი ოუდმაიჯერი, რომელიც ვარაუდობს, რომ ეს თანამგზავრი ვარსკვლავები შესაძლოა უფრო პატარა და მკრთალი გახდნენ მას შემდეგ, რაც „ვამპირმა“ ჩამოართვა მათ მასა. იყავი ვარსკვლავი.

ეს კვლევა ახალ ნათელს ჰფენს Be ვარსკვლავების რთულ დინამიკას და ხაზს უსვამს მრავალი ვარსკვლავის სისტემის შემდგომი გამოკვლევის საჭიროებას. ამ მასიური ვარსკვლავების შესახებ ჩვენი ცოდნის გაფართოებით, ჩვენ მივიღებთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას ვარსკვლავური ევოლუციის უფრო ფართო პროცესებზე.

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის Be stars?

Be ვარსკვლავები არის B ვარსკვლავების ქვეჯგუფი, რომლებიც ხასიათდება აირისებრი მასალისგან დამზადებული გარშემოვარსკვლავური დისკის არსებობით. ეს დისკები წააგავს სატურნის რგოლებს ჩვენს მზის სისტემაში.

რა მნიშვნელობა აქვს ამ აღმოჩენას?

აღმოჩენა იმის შესახებ, რომ Be ვარსკვლავები შესაძლოა არსებობდნენ სამმაგი ვარსკვლავის სისტემებში, ეჭვქვეშ აყენებს წინა ვარაუდებს მათი წარმოქმნისა და ევოლუციის შესახებ. ის გვაწვდის ღირებულ შეხედულებებს ამ ობიექტების კომპლექსურ დინამიკაზე და უფრო ზოგადად აღრმავებს ჩვენს გაგებას ვარსკვლავური ევოლუციის შესახებ.

როგორ გაკეთდა ეს აღმოჩენა?

მკვლევარებმა გააანალიზეს მონაცემები ევროპის კოსმოსური სააგენტოს Gaia-ს თანამგზავრიდან, რომელიც აკვირდება ვარსკვლავების მოძრაობას ღამის ცაზე. ბე ვარსკვლავების მოძრაობაზე დაკვირვებით მათ ხშირ შემთხვევაში მესამე ვარსკვლავის არსებობის დასკვნა შეძლეს, რაც გავლენას ახდენს ბე ვარსკვლავის დისკის ფორმირებაზე.

რა გავლენას მოახდენს ეს მომავალი კვლევისთვის?

ეს აღმოჩენა ხსნის ახალ გზებს Be ვარსკვლავების ბუნებისა და მრავალი ვარსკვლავური სისტემის როლის შესასწავლად მათ ფორმირებაში. საჭიროა დამატებითი გამოკვლევა ამ სისტემების დინამიკისა და ვარსკვლავებს შორის მასის გადაცემის პროცესში ჩართული პროცესების სრულად გასაგებად.