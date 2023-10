კონსერვაციის კანონების შესწავლა კვანტურ მექანიკაში

By

კონსერვაციის კანონები არის ფიზიკის ფუნდამენტური პრინციპები, რომლებიც აღწერს გარკვეული რაოდენობის ან თვისებების შენარჩუნებას იზოლირებულ ფიზიკურ სისტემებში დროთა განმავლობაში. ეს კანონები, რომლებიც მოიცავს მასის ენერგიის, იმპულსის და ელექტრული მუხტის შენარჩუნებას, გადამწყვეტია სამყაროს ქცევის გასაგებად. ისინი განსაზღვრავენ პროცესებს, რომლებიც შეიძლება ან არ მოხდეს ბუნებაში. მაგალითად, იმპულსის კონსერვაცია ცხადყოფს, რომ ყველა მომენტის ჯამი მუდმივი რჩება დახურულ სისტემაში მოვლენამდე და მის შემდეგ, როგორიცაა შეჯახება.

მიუხედავად იმისა, რომ კონსერვაციის კანონები კარგად არის დამკვიდრებული კლასიკურ მექანიკაში, ისინი უფრო საინტერესო ხდება კვანტური მექანიკის სფეროში. კვანტურ მექანიკაში, კონსერვაციის თეორემები გამომდინარეობს პრინციპებიდან, როგორიცაა ფიზიკური სისტემების სიმეტრია, განსხვავებით კლასიკური მექანიკისგან, სადაც ისინი თავიდანვე ვარაუდობენ.

ახალ კვლევაში, რომელიც გამოქვეყნდა Proceedings of the National Academy of Sciences-ში, მკვლევარებმა შეიმუშავეს სააზროვნო ექსპერიმენტი კვანტურ მექანიკაში კონსერვაციის კანონების შემდგომი შესასწავლად. სააზროვნო ექსპერიმენტები, ჰიპოთეტური სცენარები, რომლებიც გამოიყენება თეორიებისა და პრინციპების შედეგების შესასწავლად, იძლევა ახალ შეხედულებებს კვანტური მექანიკის ბუნებაზე.

მკვლევარების მიერ შექმნილ სააზროვნო ექსპერიმენტში მონაწილეობს ორი პერსონაჟი, ალისა და ბობი, რომლებიც სხედან სკამებზე ბორბლებით ერთმანეთის პირისპირ. როდესაც ისინი ერთმანეთს უბიძგებენ, ისინი მოძრაობენ საპირისპირო მიმართულებით ერთი და იგივე სიჩქარით, რის შედეგადაც სიჩქარის მუდმივი ჯამი ნულის ტოლია. ეს აჩვენებს იმპულსის შენარჩუნებას კვანტურ სფეროში.

ამ სააზროვნო ექსპერიმენტის მნიშვნელობა სცილდება მის კონკრეტულ სცენარს. იგი ასახავს კონსერვაციის კანონების უნივერსალურ გამოყენებადობას, რომელიც მოიცავს სცენარებს განსხვავებული მასებით, საწყისი მოძრაობით და რთული ურთიერთქმედებით. კონსერვაციის კანონები წარმოიქმნება ბუნებაში არსებული სიმეტრიებიდან და მათი პროგნოზირებადობა მოქმედებს ურთიერთქმედების კონკრეტული დეტალების მიუხედავად.

თუმცა, კვანტურ მექანიკაში ტრადიციული კონსერვაციის კანონები გამოწვევების წინაშე დგანან. კვანტურ სისტემაში კონკრეტული სიდიდის გაზომვა არღვევს სისტემას, ძირეულად ცვლის მის შემდგომ ევოლუციას. ამ გამოწვევის დასაძლევად მკვლევარებმა შეიმუშავეს ექსპერიმენტული კონფიგურაცია, რომელიც მოიცავდა კვანტური სისტემის მომზადებას კონკრეტულ საწყის მდგომარეობაში და შენახული რაოდენობის გაზომვას მომზადებისთანავე. შემდეგ მათ საშუალება მისცეს სისტემას ევოლუცია ყოველგვარი გაზომვების გარეშე, რაც ცხადყოფს, რომ კუთხური იმპულსის კონსერვაცია შენარჩუნებულია ცალკეულ შემთხვევებშიც კი.

ეს კვლევა ხელს უწყობს კვანტური მექანიკის ძირითადი პრინციპების და კონსერვაციის კანონების უფრო ღრმა გაგებას, რომლებიც არეგულირებენ კვანტური სისტემების ქცევას. ამ კანონების შესწავლით აზროვნების ექსპერიმენტებითა და ინოვაციური ექსპერიმენტული წყობებით, მეცნიერებს შეუძლიათ გააგრძელონ კვანტური სფეროს საიდუმლოებების ამოცნობა.

