SpaceX გაუშვებს Falcon 9 რაკეტას Starlink-ის თანამგზავრებით

SpaceX გეგმავს Falcon 9-ის რაკეტის გაშვებას ვანდენბერგის კოსმოსური ძალების ბაზიდან ორშაბათს, 11 სექტემბერს, საღამოს 11:57 საათზე. რაკეტა გადაიტანს 21 Starlink თანამგზავრს, რომლებიც SpaceX-ის მაღალსიჩქარიანი ფართოზოლოვანი თანამგზავრული ინტერნეტ სერვისის ნაწილია.

თუ პირველადი გაშვება დაგვიანებულია, SpaceX-ს აქვს სარეზერვო გაშვების შესაძლებლობები სამშაბათს და ოთხშაბათს. კომპანია მიზნად ისახავს რაკეტის პირველი ეტაპის გამაძლიერებლის დაშვებას წყნარ ოკეანეში უპილოტო ხომალდ Of Course I Still Love You, რომელიც იქნება მე-11 ფრენა ამ კონკრეტული გამაძლიერებლისთვის.

გაშვების პირდაპირი ტრანსლაცია ხელმისაწვდომი იქნება SpaceX პროფილზე X-ზე (ყოფილი Twitter) აფრენამდე ხუთი წუთით ადრე.

Starlink არის SpaceX-ის ამბიციური პროექტი გლობალური თანამგზავრული ინტერნეტ თანავარსკვლავედის შესაქმნელად. ეს პატარა თანამგზავრები, თითო დაახლოებით 260 კგ-ს იწონის, განლაგდება დედამიწის დაბალ ორბიტაზე, რათა უზრუნველყოს მაღალი სიჩქარის, დაბალი ლატენტური ინტერნეტ კავშირი მთელს მსოფლიოში. 21 დამატებითი თანამგზავრის განლაგებით, SpaceX გააფართოვებს Starlink-ის ფლოტს მზარდი ფართოზოლოვანი ინტერნეტ სერვისის გასაუმჯობესებლად.

SpaceX-ის მრავალჯერადი გამოყენებადი Falcon 9 რაკეტის ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა კოსმოსში გაშვების ეკონომიური გაშვება რაკეტის პირველი ეტაპის აღდგენით და ხელახალი გამოყენებით. კომპანიამ მიაღწია მნიშვნელოვან ეტაპებს გამაძლიერებლების დაშვებასა და გაშვებაში, რაც აჩვენებს გაშვების ხარჯების შემცირების პოტენციალს და კოსმოსში ხელმისაწვდომობის გაზრდას.

წყაროები: SpaceX