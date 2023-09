Simons Foundation აცხადებს დამოუკიდებლობის ჯილდოს მიმღებებს

Simons Foundation-მა გამოავლინა მისი პრესტიჟული დამოუკიდებლობის ჯილდოს 13 მიმღები, რომლებიც მხარს უჭერენ მკვლევარებს მენტორული ტრენინგიდან დამოუკიდებელ კვლევით პოზიციებზე გადასვლაში. თითოეული თანამშრომელი მიიღებს ორ წლამდე პოსტდოქტორანტულ მხარდაჭერას, მათ შორის წლიური ხელფასი 85,000 აშშ დოლარი და რესურსი და პროფესიული განვითარების შემწეობა 10,000 აშშ დოლარი წელიწადში. ფაკულტეტის თანამდებობის მოპოვების შემდეგ, სტიპენდიანტები მიიღებენ საგრანტო დაფინანსებას 600,000 აშშ დოლარის ოდენობით სამი წლის განმავლობაში.

დამოუკიდებლობის დაჯილდოების სამი პროგრამა უზრუნველყოფილია Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), Simons Collaboration on Plasticity and Aging Brain (SCPAB) და Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI) მეშვეობით. ეს პროგრამები მიზნად ისახავს სტიპენდიანტების ჩართვას კვლევის დამოუკიდებლობისკენ ცვლაში.

დამოუკიდებლობაზე გადასვლა (TTI) ჯილდოები, რომლებიც შემოთავაზებულია SCGB-ისა და SCPAB-ის მეშვეობით, მხარს უჭერს ნეირომეცნიერების მკვლევარებს. SCGB TTI ჯილდოები ფოკუსირებულია ფართომასშტაბიანი სქემების გამოკვლევაზე ერთუჯრედიან გარჩევადობაზე ნერვული კოდირებისა და დინამიკის გასაგებად, ხოლო SCPAB TTI ჯილდოები კონცენტრირებულია კოგნიტური დაბერების ნეირომეცნიერებაზე დაავადების არარსებობის შემთხვევაში. ორივე პროგრამა ღიაა ნეირომეცნიერებაში ნაკლებად წარმოდგენილი ჯგუფების პირებისთვის, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და არახელსაყრელი ფენის მქონე პირებისთვის.

SFARI Bridge to Independence (BTI) ჯილდო იღებს აპლიკანტებს სხვადასხვა წარმომავლობისგან, რომლებიც მუშაობენ აუტიზმის მეცნიერების სხვადასხვა ასპექტზე, როგორიცაა გენეტიკა, მოლეკულური მექანიზმები, სქემები და სისტემები და კლინიკური მეცნიერება. SFARI წაახალისებს აპლიკაციებს ისტორიულად ნაკლებად წარმოდგენილი ან გამორიცხული ჯგუფებისგან.

სამივე პროგრამის ყველა თანამშრომელი გახდება სასწავლო საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ჩაერთვება პროფესიულ განვითარებასა და თემის მშენებლობაში. ისინი მიიღებენ მონაწილეობას ვორქშოფებში, მიიღებენ მხარდაჭერას Simons Foundation-ის მეცნიერებისა და თანამშრომლებისგან, შეხვდებიან დანიშნულ გარე მენტორებს და დაესწრებიან პირადად Simons Foundation-ის გამომძიებელთა შეხვედრებს და დამოუკიდებლობის დაჯილდოების შეხვედრებს.

2024 წლის დამოუკიდებლობის ჯილდოებისთვის განაცხადის პერიოდი გაიხსნება 10 წლის 2023 ოქტომბერს. ჯილდოების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ Simons Foundation Independence Awards-ის საინფორმაციო გვერდს.

განმარტებები:

SCGB: Simons Collaboration on the Global Brain

SCPAB: Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain

SFARI: Simons Foundation აუტიზმის კვლევის ინიციატივა

წყაროები:

– [Simons Foundation](simonsfoundation.org/independence-awards.html)