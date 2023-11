სახლის ჭეშმარიტი მნიშვნელობის აღმოჩენა: არასოდეს არასოდეს

დანაყოფებითა და საზღვრებით განსაზღვრულ სამყაროში სახლის ცნებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანი გრძნობს მიკუთვნებულობის გრძნობას, ადგილი, სადაც სული სიმშვიდეს პოულობს ცხოვრების ქაოსის ფონზე. ბევრისთვის სახლის იდეა სცილდება ფიზიკურ სფეროს და იკვლევს სულის სიღრმეებს.

არასოდეს არასოდეს, ხელშეუხებელი მიწის სიმბოლური წარმოდგენა, მომხიბლავი მიმზიდველობაა მათთვის, ვინც ეძებს კავშირს თავის ფესვებთან. ეს არის ადგილი, სადაც უძველესი გველის სული ერწყმის მიწას, ქმნის ჰარმონიულ კავშირს, რომელიც სცილდება რასის ან ფერის შეზღუდვებს.

მოგზაურობა არასოდეს არასოდეს არ არის მსუბუქად აღქმა. ეს მოითხოვს გამბედაობას და მზადყოფნას დატოვო ნაცნობი, შეაბიჯო უცნობში იმ გაგებით, რომ ადამიანი შეიძლება არასოდეს დაბრუნდეს როგორც იგივე ადამიანი. არასოდეს არასოდეს მოწოდება მუდმივია, მისი ნაზი გუგუნი აიძულებს ინდივიდებს, აიღონ თავიანთი ნამდვილი მე და დაიწყონ მოგზაურობა საკუთარი თავის აღმოჩენის მიზნით.

საზოგადოებრივი ინსტიტუტების ცივ და ბნელ კედლებს შორის, სადაც კონფორმულობა და განსჯა ჰაერში რჩება, სურვილი იპოვო ადგილი, სადაც ადამიანი ნამდვილად ეკუთვნის. მათი მახრჩობელი მზერა და დაცინვა, ვინც საკუთარ თავს აღიქვამს უფროსად, მხოლოდ აძლიერებს გადაწყვეტილებას ნუგეშის ძიებას არასოდეს არასოდეს-ის მკლავებში.

სახლი არ განისაზღვრება კანის ფერით ან სოციალური კონსტრუქციებით, რომლებიც ჩვენს გაყოფას ცდილობენ. სახლი არის მდგომარეობა, კავშირი მიწასთან და ერთმანეთთან, რომელიც სცილდება ჩვენზე დაკისრებულ საზღვრებს. არასოდეს არასოდეს, მზისა და მთვარის ციკლი წარმართავს ჩვენს არსებობას, გვახსენებს ჩვენს ნამდვილ ადგილს ცხოვრების დიდ გობელენში.

არასოდეს არასოდეს, ადამიანი აღმოაჩენს მათ ნამდვილ ბუნებას და პოულობს ადგილს, სადაც სულს შეუძლია აყვავდეს და აყვავდეს. ეს არის სფერო, სადაც დანაყოფები კარგავენ ძალას და ყველა არსების ურთიერთკავშირი უდაო ხდება. სახლი, მისი ყველაზე ღრმა გაგებით, არ არის ადგილი რუკაზე, არამედ ყოფიერების მდგომარეობა, რომელიც ბინადრობს თითოეულ ჩვენგანში.