ნათელი და ლამაზი მოსავლის მთვარე: 2023 წლის ბოლო სუპერმთვარე

29 სექტემბრის სრული მოსავლის მთვარე ანათებს ღამის ცას, რომელიც აღნიშნავს 2023 წლის მეოთხე და ბოლო სუპერმთვარეს. ნასას ცნობით.

მოსავლის მთვარეზე დაკვირვების საუკეთესო საშუალებაა იპოვოთ ადგილი აღმოსავლეთისაკენ შეუფერხებელი ხედით, სინათლის დაბინძურებისგან მოშორებით. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ადამიანი მოსავლის მთვარეს ასოცირდება ნარინჯისფერ ელფერთან მისი ამოსვლისას, ეს ფენომენი დამახასიათებელია ყველა სავსემთვარეობისთვის. ფერი გამოწვეულია დედამიწის ატმოსფეროს სისქით ჰორიზონტის მახლობლად, რაც უფრო მეტია, ვიდრე მთვარე თავზე, თანახმად EarthSky.

სუპერმთვარე ზოგადად განისაზღვრება, როგორც სავსე მთვარე, რომელიც ჩვეულებრივზე უფრო ახლოს არის დედამიწასთან, რაც იწვევს ღამის ცაზე უფრო დიდ და კაშკაშა იერს. სექტემბრის მოსავლის მთვარე დედამიწიდან დაახლოებით 361,867 კმ იქნება დაშორებული, დაახლოებით 22,604 კმ-ით უფრო ახლოს ვიდრე მისი საშუალო მანძილი. 30 აგვისტოს მთვარე დედამიწასთან ყველაზე ახლოს იყო ამ წელს, სულ რაღაც 357,200 კმ დაშორებით.

მოსავლის აღების მთვარე სავარაუდოდ 5 პროცენტით დიდი და 13 პროცენტით უფრო კაშკაშა იქნება, ვიდრე საშუალო სავსემთვარეობა, როგორც NASA-ს შეფასებით. ზოგიერთი ასტრონომი მთვარეს სუპერმთვარედ მიიჩნევს, როდესაც ის პერიგეის 90 პროცენტის ფარგლებშია, რაც მისი ორბიტაზე დედამიწასთან ყველაზე ახლოსაა.

მოსავლის მთვარე თავის სახელს იღებს შემოდგომის დასაწყისთან ახლოს, ან ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში შემოდგომის ბუნიობის გამო, რომელიც მოხდა წელს 23 სექტემბერს. ტრადიციულად, მთვარის სიკაშკაშე წელიწადის ამ დროს ფერმერებს საღამომდე ეხმარებოდა. პირველ ყინვამდე მოსავალი შეკრიბოს.

მოსავლის მთვარის გარდა, ჩრდილოეთ ამერიკაში სხვადასხვა ძირძველ ტომებს სექტემბრის სავსემთვარეობის სხვადასხვა სახელები აქვთ. მაგალითად, აბენაკის ტომი მას სიმინდის მწარმოებელ მთვარედ მოიხსენიებს, ლაკოტას ხალხი მას ყავისფერი ფოთლების მთვარეს უწოდებენ, ხოლო პასამაქუდის ტომი მას შემოდგომის მთვარეს უწოდებს. სხვა კულტურებს, როგორიცაა კორეელები და იაპონელები, ასევე აქვთ მოსავლის აღნიშვნის ტრადიციები წლის ამ დროს.

ამავე პერიოდში ღამის ცაზე რამდენიმე პლანეტა გამოჩნდება. სატურნი და იუპიტერი აღმოსავლეთიდან ამაღლდებიან, მოგვიანებით კი მაღლა გამოჩნდება, ხოლო ვენერა გათენებამდე ანათებს. The Planetary Society-ის თანახმად, მერკური ასევე ჩანს, როგორ ცეკვავს დაბლა აღმოსავლეთ ჰორიზონტზე გათენებამდე.

