ადამიანის მამოძრავებელი დაკარგვის მრავალი ტოტი სიცოცხლის ხეზე, კვლევის აღმოჩენები

By

ახალი კვლევა აფრთხილებს ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული მეექვსე მასობრივი გადაშენების საფრთხის შესახებ, სადაც ნათქვამია, რომ ადამიანები „სიცოცხლის ხის“ მთელი ტოტების დაკარგვას ახდენენ. კვლევა, რომელიც გამოქვეყნებულია Proceedings of the National Academy of Sciences-ში, უნიკალურია, რადგან ის იკვლევს მთელი გვარის გადაშენებას და არა მხოლოდ ცალკეულ სახეობებს.

მკვლევარებმა ყურადღება გაამახვილეს ხერხემლიან სახეობებზე (თევზების გამოკლებით) და დაადგინეს, რომ შესწავლილი 5,400 გვარიდან 73 გადაშენდა ბოლო 500 წლის განმავლობაში, მათი უმეტესობა გაქრა ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში. გადაშენების ეს მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია, ვიდრე მოსალოდნელია ნამარხი ჩანაწერების შეფასებით.

ადამიანის საქმიანობა, როგორიცაა ჰაბიტატის განადგურება, გადაჭარბებული თევზაობა და ნადირობა, იდენტიფიცირებულია, როგორც ამ გადაშენების კრიზისის ძირითადი მიზეზი. ერთი გვარის დაკარგვას შეიძლება ჰქონდეს შორსმიმავალი შედეგები მთელი ეკოსისტემისთვის. კვლევის თანაავტორი, ჟერარდო სებალოსი, ხაზს უსვამს სიტუაციის აქტუალურობას და აცხადებს: „ჩვენი საზრუნავი ის არის, რომ … ჩვენ რაღაცებს ისე სწრაფად ვკარგავთ, რომ ჩვენთვის ეს ცივილიზაციის კოლაფსზე მიანიშნებს“.

მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ექსპერტი თანხმდება, რომ გადაშენების ამჟამინდელი ტემპი საგანგაშოა, წარმოადგენს თუ არა ეს მეექვსე მასობრივ გადაშენებას, დებატების საგანია. მეცნიერები მასობრივ გადაშენებას განმარტავენ, როგორც სახეობების 75%-ის დაკარგვას მოკლე დროში. ჰავაის უნივერსიტეტის ბიოლოგის რობერტ კაუის თქმით, ამ განმარტების გამოყენებით, მეექვსე მასობრივი გადაშენება ჯერ არ მომხდარა.

თუმცა, კვლევის შედეგები სიცოცხლის ხის მთელი ტოტების დაკარგვის შესახებ ხაზს უსვამს სიტუაციის სიმძიმეს. ეს კვლევა ცხადყოფს ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და კაცობრიობის მომავლის დასაცავად მოქმედების გადაუდებელ აუცილებლობას.

წყაროები:

– Ceballos, G., et al. (2023). ბიოლოგიური განადგურება მიმდინარე მეექვსე მასობრივი გადაშენების გზით, რაც მიუთითებს ხერხემლიანთა პოპულაციის დაკარგვით და კლებით. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შრომები.

– გამთენიისას, 20 წლის 2023 სექტემბერი