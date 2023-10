Researchers have made a groundbreaking discovery about the disturbances in Earth’s ionosphere using the Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) for the first time. The ionosphere is an important layer of Earth’s atmosphere that plays a crucial role in various technologies such as GPS services and radio galaxy studies. By studying the ionosphere, scientists can improve the accuracy of positioning, navigation, and timing services.

The study, published in the peer-reviewed journal Geophysical Research Letters, was led by Sarvesh Mangala of the National Centre for Radio Astrophysics. Mangala, along with his mentor Prof Abhirup Datta of IIT-Indore, successfully detected and characterized various types of ionospheric disturbances using the GMRT.

მკვლევარებმა დააფიქსირეს საშუალო მასშტაბის მოგზაურობის იონოსფერული დარღვევები (TIDs) 100-დან 300 კმ-მდე დიაპაზონით, ასევე მცირე მასშტაბის TID-ებს დაახლოებით 10 კმ-ით. ეს დარღვევები გამოვლინდა 235 MHz და 610 MHz სიხშირეზე თითქმის ცხრასაათიანი დაკვირვების დროს.

One of the key findings of the study was the unexpected changes in the ionosphere during sunrise hours. The researchers also observed significant ionospheric disturbances and smaller-scale structures moving in the same direction.

რაც ამ კვლევას უნიკალურს ხდის არის დაბალი განედების ინსტრუმენტის გამოყენება, როგორიცაა GMRT, რომელიც მდებარეობს დედამიწის მაგნიტურ ეკვატორთან უფრო ახლოს. წინა კვლევები ძირითადად ფოკუსირებული იყო იონოსფერულ დარღვევებზე შუა და მაღალი განედების რეგიონებში. GMRT-ის განსაკუთრებული სენსიტიურობამ იძლეოდა იონოსფერული ვარიაციების ზუსტი გაზომვის საშუალებას, რაც აღემატებოდა GPS და რადარის ინსტრუმენტების შესაძლებლობებს.

ამ კვლევის შედეგები გააძლიერებს ჩვენს გაგებას იონოსფეროს შესახებ და ხელს შეუწყობს ნავიგაციისა და კომუნიკაციის უფრო ზუსტი ტექნოლოგიების განვითარებას. GMRT აღმოჩნდა ეფექტური ინსტრუმენტი იონოსფერული ფენომენების შესასწავლად, რაც აჩვენებს მის პოტენციალს შემდგომი გარღვევისთვის კვლევის ამ სფეროში.

