მეცნიერებმა აღმოაჩინეს სილიციუმით დაფარული ნანობრილიანტების ქიმიური მექანიზმი კვანტური გამოთვლისა და ბიომარკეტირებისთვის

სან ხოსეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის (SJSU) მკვლევარებმა აღმოაჩინეს შემაკავშირებელი მექანიზმი, რომელიც პასუხისმგებელია ნანობრილიანტის ერთგვაროვანი სილიციუმის გარსების ფორმირებაზე. ნანომასალების შესასწავლად ჯგუფმა გამოიყენა ძლიერი რენტგენის სხივები, რომლებიც წარმოიქმნება სტენფორდის სინქროტრონის გამოსხივების სინათლის წყაროს (SSRL) მიერ SLAC ეროვნულ ამაჩქარებლის ლაბორატორიაში. შედეგები, გამოქვეყნებული ჟურნალში ACS Nanoscience Au, იძლევა გადამწყვეტ ინფორმაციას ქიმიის შესახებ, რომელიც მონაწილეობს სილიციუმით დაფარული ნანობრილიანტების შექმნაში.

ნანობრილიანტები არის ულტრაპატარა სინთეზური ბრილიანტი შესანიშნავი თვისებებით. მიუხედავად მათი მცირე ზომისა, ნანობრილიანტს აქვს სრულყოფილი ნახშირბადის გისოსები და მათ შეუძლიათ აჩვენონ რეაგირება მაგნიტურ ველებზე, ელექტრულ ველებზე და სინათლეზე ოთახის ტემპერატურაზე. ეს უნიკალური მახასიათებლები ხდის ნანობრილიანტს შესაფერისი სხვადასხვა აპლიკაციებისთვის, მათ შორის კვანტური გამოთვლებისთვის და უჯრედების ბიომარკეტირებისთვის.

ნანობრილიანტების ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად, მკვლევარებმა მიმართეს ალმასის ნაწილაკების სილიციუმით დაფარვას. სილიკა არა მხოლოდ უზრუნველყოფს ნანობრილიანტების გლუვ და დამცავ გარსს, არამედ იძლევა ზედაპირის მოდიფიკაციის საშუალებას. სილიციუმის საფარზე სპეციფიკური ტეგების დამატებით, მეცნიერებს შეუძლიათ მიმართონ ნანობრილიანტები კონკრეტული უჯრედების ან ადგილებისკენ. ნანო ალმასის მოძრაობაზე ეს კონტროლი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ბიომედიცინასა და ბიოტექნოლოგიაში.

ათ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, მეცნიერებს აწუხებთ ნანობრილიანტების სილიციუმის საფარის წარმოქმნის მექანიზმი. SJSU-ს მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ ალკოჰოლის ქიმიური ჯგუფები ნანობრილიანტის ზედაპირზე გადამწყვეტ როლს თამაშობენ სილიციუმის ჭურვების ზრდის ხელშეწყობაში. მათ აღმოაჩინეს, რომ ამონიუმის ჰიდროქსიდის ეთანოლთან შეყვანა დაფარვის პროცესში იწვევს ამ ალკოჰოლური ჯგუფების წარმოებას.

სილიციუმის საფარის ქვეშ დამალული ზედაპირების შესასწავლად, SJSU-ს მკვლევარებმა გამოიყენეს SSRL-ის რენტგენის საშუალებები. მათ გამოიყენეს გარდამავალი კიდეების სენსორი, სუპერმგრძნობიარე თერმომეტრი ტემპერატურის ცვლილებების დასადგენად და რენტგენის ენერგიად გადაქცევისთვის. რენტგენის შთანთქმის სპექტროსკოპიის (XAS) მეშვეობით ჯგუფმა გამოიკვლია ნანობრილიანტის ზედაპირი და გაზომა სილიციუმის საფარის სისქე ნანომეტრის მასშტაბით. შედეგებმა აჩვენა XAS-ის ეფექტურობა წყალქვეშა მასალების შესასწავლად, როგორიცაა ნანობრილიანტები.

სილიციუმით დაფარული ნანობრილიანტის შემაკავშირებელი მექანიზმის გაგებით მიღებული ცოდნა მკვლევარებს ახალ გზებს უხსნის. აბრაამ ვოლკოტი, კვლევის მთავარი მკვლევარი, გეგმავს შეისწავლოს სხვა მასალების გამოყენება, როგორიცაა ტიტანის და თუთიის ოქსიდები, ნანობრილიანტების დასაფარავად. ამ ალტერნატიულ საფარებს შეუძლია კიდევ უფრო გააფართოოს ნანობრილიანტების გამოყენება კვანტურ ზონდირებასა და ბიოლოგიურ მარკირებაში.

ამ კვლევის დასკვნები იძლევა ღირებულ შეხედულებებს ნანობრილიანტის საფარების ქიმიის შესახებ და გვთავაზობს სილიციუმის გარსის ოპტიმიზაციისა და სხვა საფარის მასალების შესწავლის შესაძლებლობებს. სილიციუმით დაფარული ნანობრილიანტების მიღმა არსებული ქიმიური მექანიზმის უკეთ გაცნობიერებით, მკვლევარებს შეუძლიათ გააგრძელონ ამ პაწაწინა ბრილიანტების პოტენციალის გახსნა კვანტური გამოთვლისა და ბიომარკეტირების აპლიკაციებისთვის.

