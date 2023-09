სიერა დე ატაპუერკას სიღრმეების შესწავლა

ბოლო გეოლოგიური კვლევა, რომელიც ჩაატარა ხოსეპ მ. პარესმა და მისმა გუნდმა Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ესპანეთში, სიერა დე ატაპუერკას მიწისქვეშეთში. კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში Marine and Petroleum Geology, მიზნად ისახავდა ტერიტორიის ღრმა სტრუქტურისა და მისი გეოლოგიური კავშირების გაგებას.

კვლევამ აჩვენა, რომ ზედაპირის ქვეშ არსებული მასალები არის კირქვები, რომლებიც ჩანს სიერა დე ატაპუერკას გასწვრივ. ეს მასალები მხოლოდ "აისბერგის წვერია" ბევრად უფრო დიდი მიწისქვეშა სტრუქტურისა, რომელიც ვრცელდება 5 კილომეტრზე. ეს სტრუქტურა ჩამოყალიბდა რბილი მასალების, კონკრეტულად ტრიასული ლუტიტებისა და აორთქლების არსებობის გამო, რაც ფენებს გადაადგილების საშუალებას აძლევდა.

კვლევამ ასევე ნათელი მოჰფინა სიერა დე ატაპუერკას გეოლოგიურ მოწყობას. ტრადიციულად აღწერილი, როგორც ანტიკლინი, გეოლოგიურმა სამუშაოებმა აჩვენა, რომ ეს სტრუქტურა გადის 1,000 მ სიღრმეზე. ამ სიღრმეზე მეზოზოური ფენები ეყრდნობა პალეოზოური სარდაფს, რომელიც ხისტი და კრისტალურია. შედეგები მიუთითებს, რომ ფენების დაკეცვა შესაძლებელი გახდა სპეციფიკური მასალების არსებობის გამო, რომლებიც მოქმედებენ როგორც საპოხი მასალები ან განცალკევებული დონეები, რაც საშუალებას აძლევს ფენებს სრიალებს ხისტი სარდაფზე. დუეროს აუზის შემთხვევაში რაზმის დონე შედგება ტრიასული პერიოდის მასალებისგან, რომლებიც მექანიკურად სუსტია და ხელს უწყობს გადახურული ფენების მოძრაობასა და დაკეცვას.

ამ კვლევის შედეგები იძლევა ღირებულ შეხედულებებს სიერა დე ატაპუერკას ღრმა სტრუქტურისა და მისი გეოლოგიური კავშირების შესახებ. ამ რეგიონის მიწისქვეშა გეოლოგიის გაგება აუცილებელია მისი გეოლოგიური ისტორიისა და ადამიანის ევოლუციის პოტენციური შედეგების შემდგომი კვლევისთვის.

წყარო: Pedro Cámara et al, Connecting the Iberian Range with the Basque-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (ესპანეთი), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

წყარო: CENIEH

