საბაზრო რეჟიმების მოდელირების ახალი მეთოდი ეფექტური სასაზღვრო მონაცემების გამოყენებით

ფინანსური ბაზრები დინამიურია და შეუძლიათ აჩვენონ სხვადასხვა რეჟიმები ან მდგომარეობა, თითოეულს აქვს თავისი უნიკალური მახასიათებლები. ტრადიციული მოდელები იბრძვიან ამ დინამიკის ეფექტურად აღსაქმელად. თუმცა, ბოლო კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა The Journal of Finance and Data Science-ში, წარმოგიდგენთ ახალ მიდგომას, რომელიც აღემატება კრიტერიუმებს ბაზრის რეჟიმის დინამიკის მოდელირებისას.

კვლევითმა ჯგუფმა, ნოლან ალექსანდრეს ხელმძღვანელობით, შეიმუშავა ახალი მეთოდი, რომელიც იყენებს ეფექტურ საზღვრებს საბაზრო ქვეყნების განსაზღვრისთვის. ეფექტური საზღვრები წარმოადგენს ურთიერთგაცვლის მრუდებს, რომლებიც ოპტიმიზაციას უკეთებენ პორტფელებს მოსალოდნელ ანაზღაურებასა და ცვალებადობაზე დაყრდნობით. ამ ეფექტური საზღვრების ფუნქციონალურ ფორმებად დაშლით სამი კოეფიციენტის გამოყენებით, გუნდმა წარმატებით მოახდინა სხვადასხვა საბაზრო ქვეყნების კატეგორიზაცია.

ამ მოდელის გამოყენებით პორტფელის შესაქმნელად, პორტფელის ოპტიმიზებული წონები გამოითვლება თითოეული სახელმწიფოსთვის მხოლოდ ამ მდგომარეობის მონაცემების გამოყენებით. შემდეგ ეს წონები აგრეგირებული და შეწონილი ხდება თითოეულ მდგომარეობაში გადასვლის ალბათობის საფუძველზე. ეს მიდგომა უფრო ინტერპრეტირებადია ტრადიციულ ფარული მარკოვის მოდელებთან (HMM) შედარებით, სადაც მდგომარეობები დამალულია და არ აქვთ ინტერპრეტაცია.

შემოთავაზებული მეთოდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობაა მოდელის შუალედური კომპონენტების დაკვირვების შესაძლებლობა. ეს საშუალებას იძლევა უკეთ გავიგოთ, თუ როგორ განისაზღვრება საბოლოო წონა. მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ თითოეულ სამყაროში არის მრავალი ხარის ბაზრის მდგომარეობა, სადაც ერთი სახელმწიფო უფრო მეტად გადადის დათვების ბაზარზე, ვიდრე სხვები.

გარდა ამისა, კვლევამ აჩვენა, რომ დაცვით მდგომარეობაში აშშ-ს საფონდო ბირჟის დანაწევრებულ სამყაროში, უფრო მაღალია განმეორების ალბათობა, ვიდრე სხვა შტატში გადასვლის. თუმცა, ეს განმეორების თვისება არ ვრცელდება განვითარებული ბაზრების სამყაროსთვის.

ეს ინოვაციური მიდგომა იძლევა ღირებულ შეხედულებებს საბაზრო რეჟიმების დინამიკაში და გთავაზობთ მაღალ შესრულებას ტრადიციულ მოდელებთან შედარებით. დაკვირვებადი ქვეყნებისა და ეფექტური სასაზღვრო მონაცემების გამოყენებით, ინვესტორებს შეუძლიათ მიიღონ უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებები და პოტენციურად გააუმჯობესონ თავიანთი პორტფელის შესრულება.

ხშირად დასმული კითხვები (FAQ)

რა არის საბაზრო რეჟიმები ან სახელმწიფოები?

საბაზრო რეჟიმები ან სახელმწიფოები ეხება სხვადასხვა გარემოს ან პირობებს ფინანსურ ბაზრებზე. ამ სახელმწიფოებს შეუძლიათ გამოავლინონ განსხვავებული მახასიათებლები, როგორიცაა ხარის ბაზრები, დათვების ბაზრები ან მაღალი ცვალებადობის პერიოდები.

რა არის ეფექტური საზღვრები?

ეფექტური საზღვრები არის კომერციული მრუდები, რომლებიც წარმოადგენენ ოპტიმალურ პორტფელს, რომელიც დაფუძნებულია მოსალოდნელ ანაზღაურებასა და ცვალებადობას შორის ბალანსზე. ეს საზღვრები ეხმარება ინვესტორებს განსაზღვრონ საუკეთესო პორტფელის განაწილება მათი რისკისა და ანაზღაურების პრეფერენციების საფუძველზე.

რა არის ფარული მარკოვის მოდელი (HMM)?

ფარული მარკოვის მოდელი (HMM) არის სტატისტიკური მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს დამალულ მდგომარეობებს, რომლებიც წარმოქმნიან დაკვირვებად შედეგებს. ფინანსური ბაზრების კონტექსტში, HMM-ები ხშირად გამოიყენება რეჟიმის ცვლილებების მოდელირებისთვის, სადაც სახელმწიფოები უცნობია. თუმცა, ინტერპრეტაციის ნაკლებობა ტრადიციული HMM-ების ნაკლია.

როგორ აჯობებს შემოთავაზებული მოდელი კრიტერიუმებს?

შემოთავაზებული მოდელი იყენებს ეფექტურ სასაზღვრო ინფორმაციას საბაზრო მდგომარეობის განსაზღვრისა და პორტფელების შესაქმნელად. თითოეული მდგომარეობის წონების ოპტიმიზაციის გზით, ამ მდგომარეობიდან მიღებული მონაცემების საფუძველზე, მოდელი აღწევს უმაღლეს შესრულებას ეტალონებთან შედარებით. ეს მიდგომა უზრუნველყოფს ბაზრის დინამიკის უფრო ინტერპრეტაციას და გამჭრიახ გაგებას.