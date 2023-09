ზემო ატმოსფეროში იშვიათი ცხელი პლაზმური ნაკადების გამოკვლევა

By

დედამიწის პოლუსებთან ახლოს, ავრორა ჩვეულებრივი სანახაობაა, რომელიც ატმოსფეროს ზედა ნაწილში ასახავს ფერად შუქს, რომელიც გამოწვეულია მზის ქარისა და პლანეტის მაგნიტოსფეროს ურთიერთქმედებით. თუმცა, ეკვატორთან უფრო ახლოს, შეიძლება მოხდეს განსხვავებული ატმოსფერული ფენომენი: სუბაურორალური იონების დრეიფტები (SAID).

SAID მოვლენები გულისხმობს ცხელი პლაზმის სწრაფ, დასავლეთის მიმართულებით დინებას იონოსფეროში. ეს მოვლენები დაკავშირებულია ცაში ხილულ სტრუქტურებთან, როგორიცაა სტაბილური აურორული წითელი (SAR) რკალი და ძლიერი თერმული ემისიის სიჩქარის გაზრდა (STEVE). როგორც წესი, SAID მოვლენები ხდება შებინდებისა და შუაღამეს შორის, მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც SAID ნაკადები გამოვლინდა შუაღამის შემდეგ.

ბოლო კვლევაში, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში Geophysical Research: Space Physics, მკვლევარებმა ყურადღება გაამახვილეს 15 წელს სამხრეთ ამერიკის მახლობლად აღმოჩენილ 2013 შუაღამის შემდეგ SAID მოვლენაზე. სხვადასხვა წყაროს მონაცემების ანალიზით, მათ შორის სატელიტური პროგრამები და აურორის აქტივობის ზომები, მათ გამოიკვლიეს მახასიათებლები და ამ იშვიათი მოვლენების ფორმირება.

მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ შუაღამის შემდეგ SAID მოვლენები, ისევე როგორც შუაღამის მოვლენები, არის იონოსფერული პირობებისა და გეომაგნიტური დინამიკის რთული ურთიერთქმედების შედეგი. ურთიერთქმედება მოიცავს ელექტრული ველების და ტალღა-ნაწილაკების ურთიერთქმედების ფორმირებას, რომლებიც მოქმედებენ როგორც ლოკალიზებული სითბოს წყაროები.

ეს აღმოჩენები აძლიერებს ზედა ატმოსფეროს პლაზმური დინამიკის გაგებას და მათ პოტენციალს, ხელი შეუშალოს რადარის სიგნალებს სატელიტური თვალთვალის და სხვა კრიტიკული აპლიკაციებისთვის. ამ სფეროში შემდგომმა კვლევამ შეიძლება მოგვაწოდოს ღირებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გავლენა იქონიოს SAID მოვლენებმა და მათთან დაკავშირებულმა ფენომენებმა დედამიწის ატმოსფეროზე.

წყარო: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) განვითარებული შუაღამის შემდგომ (1–4) მაგნიტური ლოკალური დროის სექტორში 2013 წლის განმავლობაში, გეოფიზიკური კვლევის ჟურნალი: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677