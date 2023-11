სხვების გაგება მათი მოქმედებებით: ადამიანის შემეცნების ძირითადი ასპექტი ხელოვნური ინტელექტის შესახებ

By

როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით ვინმეს ქმედებებს, ჩვენი გონება სწრაფად მუშაობს მისი განზრახვების გასარკვევად. ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის აღქმის მკვლევარების მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ნათელი მოჰფინა იმაზე, თუ როგორ შეუძლიათ ადამიანებს იმის გაგება, თუ რას ცდილობენ სხვები ისწავლონ, უბრალოდ მათი ქმედებების ყურებით. ამ ინოვაციურმა კვლევამ, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში Proceedings of the National Academy of Sciences, გამოავლინა ადამიანის შემეცნების ხშირად შეუმჩნეველი ასპექტი, რომელსაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ხელოვნური ინტელექტის (AI) სისტემების განვითარებაზე.

განსხვავებით პრაგმატული ქმედებების ამოცნობისგან, რომელიც გულისხმობს ვინმეს უშუალო ქმედებების წინასწარმეტყველებას, კვლევა ფოკუსირებული იყო „ეპისტემურ ქმედებებზე“. ეს მოქმედებები სრულდება, როდესაც ვინმე ცდილობს ინფორმაციის შეგროვებას ან გარემოს შესახებ გაცნობას. მიუხედავად იმისა, რომ წინა კვლევამ აჩვენა, რომ ადამიანებს შეუძლიათ ზუსტად ამოიცნონ პრაგმატული მოქმედებები, ცოტა იყო ცნობილი იმის შესახებ, თუ როგორ აღვიქვამთ და გვესმის ეპისტემური ქმედებები.

ექსპერიმენტების სერიაში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 500 მონაწილემ, მკვლევარებმა სთხოვეს ინდივიდებს უყურონ ვიდეოებს, სადაც ადამიანები აკანკალებდნენ ყუთებს. მონაწილეებმა რამდენიმე წამში შეძლეს გაერკვიათ შეკერის მიზნები - ან ყუთში არსებული ობიექტების რაოდენობის დადგენა ან საგნების ფორმის დადგენა. სხვა ადამიანის ზრახვების აღქმის ეს უნარი მათი ქმედებებით არის ინტუიციური და გასაოცარი, რაც ხაზს უსვამს რთულ შემეცნებით პროცესებს, რომლებსაც ჩვენი გონება ძალისხმევის გარეშე ასრულებს.

ამ დასკვნებს უფრო ფართო გავლენა აქვს ხელოვნური ინტელექტის განვითარების სფეროზე. იმის გაგებით, თუ როგორ ადგენენ ადამიანები სხვა ადამიანის მიზნებს ქმედებების საშუალებით, მკვლევარებს შეუძლიათ შეიმუშაონ AI სისტემები, რომლებიც უკეთესად არიან აღჭურვილი ადამიანის ქცევის ურთიერთქმედებისთვის და გასაგებად. მაგალითად, ხელოვნური ინტელექტის მქონე რობოტის ასისტენტს შეუძლია გააანალიზოს მომხმარებლის ქმედებები და იწინასწარმეტყველოს, თუ რას ეძებენ ისინი, რაც უზრუნველყოფს უფრო პერსონალიზებულ და ეფექტურ მომსახურებას.

მომავალ კვლევებში ჯონს ჰოპკინსის გუნდი გეგმავს გამოიკვლიოს განსხვავება ეპისტემურ განზრახვასა და პრაგმატულ განზრახვას შორის. ისინი ასევე დაინტერესებულნი არიან გამოიკვლიონ, როდის ვლინდება ეს დაკვირვების უნარები ადამიანის განვითარებაში და შეიძლება თუ არა გამოთვლითი მოდელების აგება ფიზიკურ ქმედებებსა და ეპისტემურ განზრახვას შორის კავშირის გასარკვევად.

ეს კვლევა არა მხოლოდ გვაწვდის მნიშვნელოვან ინფორმაციას ადამიანის შემეცნების შესახებ, არამედ ხსნის ახალ შესაძლებლობებს ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიისთვის ადამიანის ქმედებებისა და განზრახვების ეფექტურად ინტერპრეტაციაში. ამ ცოდნის გამოყენებით, მომავალი ხელოვნური ინტელექტის სისტემები შეიძლება გახდეს უფრო აღქმადი და კომპეტენტური ადამიანის საჭიროებებისა და სურვილების გაგებაში და მათზე რეაგირებაში.

ხშირად დასმული კითხვები

კითხვა: რა არის პრაგმატული და ეპისტემური მოქმედებები?

პრაგმატული მოქმედებები ეხება მოქმედებებს, რომლებიც გულისხმობს ინდივიდის უშუალო ქმედებების წინასწარმეტყველებას, ხოლო ეპისტემური მოქმედებები ხორციელდება, როდესაც ვინმე ცდილობს შეაგროვოს ინფორმაცია ან გაიგოს რაიმე გარემოს შესახებ.

კითხვა: როგორ ჩაატარეს მკვლევარებმა ექსპერიმენტები?

მკვლევარებმა 500 მონაწილეს სთხოვეს უყურონ ვიდეოებს, რომლებშიც ვიღაც ყუთს აქნევს. მონაწილეებმა შეძლეს დაედგინათ, შეიკერი ცდილობდა გაერკვია ყუთში ობიექტების რაოდენობა თუ საგნების ფორმა.

Q: რა გავლენას ახდენს ეს კვლევა AI-ზე?

იმის გაგებით, თუ როგორ აღიქვამენ ადამიანები და ადგენენ სხვათა განზრახვებს ქმედებების მეშვეობით, ხელოვნური ინტელექტის სისტემები შეიძლება შეიქმნას იმისათვის, რომ უკეთ გაიგონ და ურთიერთქმედონ ადამიანის ქცევა. მაგალითად, რობოტის ასისტენტს შეუძლია ზუსტად განსაზღვროს რას ეძებს მომხმარებელი მათი ქმედებების მიხედვით.