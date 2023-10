მოწინავე ბირთვული რეაქტორებისთვის გამდნარ მარილებში ელექტრონების ქცევის გაგება

By

ენერგეტიკის დეპარტამენტის ოუკ რიჯის ეროვნული ლაბორატორიის და აიოვას უნივერსიტეტის მკვლევარებმა მნიშვნელოვანი პროგრესი მიაღწიეს იმის გაგებაში, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ ელექტრონები გამდნარ მარილებთან მოწინავე ბირთვულ რეაქტორებში. თუთიის ქლორიდის დნობის მარილში ჭარბი ელექტრონის შეყვანის გამოთვლითი სიმულირებით, მეცნიერებმა შეძლეს სამი მდგომარეობის იდენტიფიცირება, რომლის მიღებაც ელექტრონს შეუძლია.

პირველ სცენარში, ელექტრონი ხდება მოლეკულური რადიკალის ნაწილი, რომელიც შედგება თუთიის ორ იონში. მეორე სცენარში ელექტრონი ლოკალიზდება ერთ თუთიის იონზე. მესამე სცენარში ელექტრონი დელოკალიზებულია და დიფუზურად ვრცელდება მარილის მრავალ იონზე. ეს დასკვნები გადამწყვეტია მარილის საწვავზე მომუშავე რეაქტორების მუშაობაზე რადიაციის გავლენის პროგნოზირებისთვის.

გამდნარი მარილის რეაქტორები განიხილება, როგორც მომავალი ატომური ელექტროსადგურების პოტენციური დიზაინი. ამიტომ, იმის გაგება, თუ როგორ რეაგირებენ გამდნარი მარილები მაღალ რადიაციაზე, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. მკვლევარები მიზნად ისახავდნენ ნათელი მოეფინათ ელექტრონის ქცევას იმ იონებთან, რომლებიც ქმნიან გამდნარ მარილს.

მიუხედავად იმისა, რომ კვლევა არ პასუხობს ყველა კითხვას, ის წარმოადგენს გადამწყვეტ საწყის წერტილს ელექტრონებისა და გამდნარ მარილებს შორის ურთიერთქმედების შემდგომი გამოკვლევისთვის. მკვლევარები ასევე თვლიან, რომ მოკლევადიან პერიოდში ელექტრონების მიერ წარმოქმნილ სამ იდენტიფიცირებულ სახეობას შეუძლია პოტენციურად რეაგირება მოახდინოს უფრო რთული სახეობების უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.

კვლევა სახელწოდებით „არის თუ არა რეაქტიული მაღალი ტემპერატურის მდნარი მარილები ჭარბი ელექტრონებით? Case of ZnCl2“, გამოქვეყნდა The Journal of Physical Chemistry B. ის შეირჩა ACS-ის რედაქტორების არჩევად, რაც მიუთითებს მის პოტენციალზე ფართო საზოგადოების ინტერესისთვის.

ეს კვლევა ჩატარდა, როგორც DOE-ს Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ნაწილი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა Brookhaven National Laboratory. კვლევითი ჯგუფი გეგმავს გააგრძელოს რადიაციის გავლენის გამოკვლევა მარილის სხვა სისტემებზე. მათი გამოთვლითი კვლევა ჩატარდა DOE-ის მომხმარებელთა ობიექტებში, მათ შორის ოაკ რიჯის ეროვნულ ლაბორატორიაში მეცნიერების გამოთვლითი და მონაცემთა გარემო და ლოურენს ბერკლის ეროვნულ ლაბორატორიაში ენერგიის კვლევის ეროვნული სამეცნიერო გამოთვლითი ცენტრი.

გამდნარ მარილებში ელექტრონების ქცევის გაგება გადამწყვეტია გამდნარი მარილის რეაქტორების წინსვლისთვის. ეს ხელს უწყობს ამ რეაქტორების უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფას, რომლებიც განიხილება პერსპექტიულ ვარიანტად მომავალი ბირთვული ენერგიის წარმოებისთვის.

