ორიონიდების მეტეორული წვიმა ამ შაბათ-კვირას პიკს მიაღწევს, როგორ ვუყუროთ

NASA-ს ცნობით, ორიონიდების მეტეორული წვიმა, რომელიც წლის ერთ-ერთი ყველაზე განსაცვიფრებელი მეტეორული წვიმაა, პიკს ამ შაბათ-კვირას მიაღწევს. შხაპი, რომელიც წარმოიქმნება ჰალეის კომეტის ნამსხვრევებისგან, ხილული იქნება 20 ოქტომბერს შუაღამის შემდეგ დილით ადრე.

ოპტიმალური ხედვისთვის NASA გვთავაზობს იპოვოთ ადგილი სინათლის დაბინძურებისგან მოშორებით, როგორიცაა ტყე. მეტეორების ყურების საუკეთესო საშუალებაა დაწოლა და ფეხები სამხრეთ-აღმოსავლეთით მიმართული. შეიძლება 30 წუთი დასჭირდეს თქვენს თვალებს სიბნელესთან ადაპტირებას, ამიტომ რეკომენდებულია ფანრებისა და კაშკაშა განათების მქონე სხვა მოწყობილობების მოშორება.

მეტეორები იმოგზაურებენ სავარაუდო სიჩქარით 41 მილი წამში და დატოვებს ნამსხვრევების კაშკაშა კვალს, რომლის დანახვა შესაძლებელია რამდენიმე წამიდან წუთამდე. NASA გვირჩევს მოძებნოთ სინათლის გახანგრძლივებული აფეთქებები ცაზე.

მათ, ვინც ვერ ხედავს მეტეორთა წვიმას ცუდი ამინდის ან შუქით დაბინძურებული ცის გამო, შეუძლიათ NASA-ს პირდაპირი სტრიმინგი მარშალის კოსმოსური ფრენის ცენტრიდან ჰანტსვილში, ალაბამა, 10 ოქტომბერს, საღამოს 20 საათზე ET.

ორიონიდის მოვლენა არ არის ერთადერთი მეტეორული წვიმა, რომელიც გამოწვეულია ჰალეის კომეტით. Eta Aquarids-ის მეტეორული წვიმა, რომელიც პიკს აღწევს ყოველი წლის მაისის დასაწყისში, ასევე გამოწვეულია კომეტის ნამსხვრევებითა და მტვრით.

ორიონიდების გარდა, ნოემბერში მოსალოდნელია სხვა მეტეორული წვიმების პიკი, მათ შორის სამხრეთ და ჩრდილოეთ ტაურიდები.

ორიონიდების მეტეორული წვიმა თანავარსკვლავედის ორიონის სახელს ატარებს, სადაც მეტეორები ცაში ჩანს. ჰალეის კომეტა, რომელიც ყოველ 76 წელიწადში ერთხელ ბრუნდება მზის სისტემაში, აფრქვევს მტვერს კოსმოსში, რომელიც საბოლოოდ ხდება ორიონიდების მეტეორული წვიმა.

ჰალეის კომეტა, რომელიც ცნობილია თავისი მკაფიო ცეცხლოვანი ბილიკით, დაფიქსირდა, როგორც მფრინავი, მწველი კლდე ცაში ბაიოს გობელენში, რომელიც ასახავს ჰასტინგსის ბრძოლას 1066 წელს. კომეტა ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად ამრეკლავი ობიექტია მზის სისტემაში. მხოლოდ მისი ცეცხლოვანი კვალი ჩანს.

