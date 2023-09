ასტრონომების მიერ გამოკვლეული საიდუმლო ულტრა მაღალი ენერგიის წყარო

By

მერილენდის უნივერსიტეტისა და მიჩიგანის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ასტრონომთა ჯგუფმა ჩაატარა კვლევა საიდუმლო ულტრა მაღალი ენერგიის გამა-გამოსხივების წყაროს გამოსაკვლევად, რომელიც ცნობილია როგორც LHAASO J2108+5157. ეს გამა-გამოსხივების წყაროები, რომელთა ფოტონის ენერგია 0.1 PeV-ზე მეტია, კლასიფიცირებულია, როგორც ულტრა მაღალი ენერგიის (UHE) გამა-გამოსხივების წყაროები. ამ წყაროების ნამდვილი ბუნება კარგად არ არის გასაგები, ამიტომ ასტრონომები მუდმივად ეძებენ ამ ტიპის ახალ ობიექტებს მათ შესახებ მეტის გასაგებად.

მერილენდის უნივერსიტეტის საჯან კუმარის ხელმძღვანელობით ჯგუფმა ყურადღება გაამახვილა LHAASO J2108+5157-ზე, რომელიც არის წერტილის მსგავსი წყარო, რომელიც დაკავშირებულია მოლეკულურ ღრუბელთან, რომელიც მდებარეობს ჩვენგან დაახლოებით 10,700 სინათლის წლის მანძილზე. წინა დაკვირვებებმა არ გამოავლინა ამ წყაროს რენტგენის ანალოგები, რაც ართულებდა მისი გამა-გამოსხივების წარმოშობის დადგენას. კუმარის გუნდმა გამოიყენა ძალიან ენერგიული რადიაციული გამოსახულების ტელესკოპის მასივის სისტემა (VERITAS) და მაღალი სიმაღლის წყლის ჩერენკოვის ობსერვატორია (HAWC) LHAASO J2108+5157-ის დასაკვირვებლად და მისი UHE გამა-სხივების ემისიების შესახებ მეტი ინფორმაციის შესაგროვებლად.

დაკვირვებებმა ვერ იპოვეს რაიმე მნიშვნელოვანი ემისია LHAASO J2108+5157 პოზიციის მახლობლად. წყაროს ირგვლივ რეგიონის სპექტრულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ემისია შეესაბამება წინა კვლევებს და სავარაუდოდ ლეპტონური წარმოშობისაა. თუმცა, ახალი მოლეკულური ღრუბლის აღმოჩენა LHAASO J2108+5157-ის სიახლოვეს იძლევა დამატებით წარმოდგენას დაკვირვებული გამა გამოსხივების წარმოშობის შესახებ. ასტრონომებმა დაასკვნეს, რომ უფრო სავარაუდოა, რომ გამა სხივები წარმოიქმნება ჰადრონული არხის მეშვეობით, მოლეკულური ღრუბელი, როგორც მთავარი სამიზნე კოსმოსური სხივების ნაწილაკებისთვის, რომლებიც აჩქარებულია ამოუცნობი PeVatrons-ით.

დამატებითი დაკვირვებები და ანალიზი აუცილებელია LHAASO J2108+5157-ის ბუნების სრულად გასაგებად. მკვლევარები ვარაუდობენ, რომ ჩერენკოვის ტელესკოპის მასივის (CTA) მიერ სამომავლო დაკვირვება და ანალიზი რენტგენის ზოლშია საჭირო ამ საიდუმლოებით მოცული ულტრა მაღალი ენერგიის წყაროს შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად.

წყარო: Sajan Kumar et al, VERITAS და HAWC observations of unidentified source LHAASO J2108+5157, arXiv (2023).

