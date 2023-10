ბუნების ახალი უნივერსალური კანონი: ევოლუცია ვრცელდება ყველა რთულ სისტემაზე

By

მეცნიერთა და ფილოსოფოსთა ჯგუფმა წარმოადგინა ინოვაციური კონცეფცია, რომელსაც "ბუნების დაკარგული კანონი" უწოდებს. ისინი ამტკიცებენ, რომ ევოლუცია არ შემოიფარგლება ბიოლოგიური ცხოვრებით, არამედ ფუნდამენტური პროცესია, რომელიც ვრცელდება სამყაროს ყველა რთულ სისტემაზე, ციური სხეულებიდან ატომურ სტრუქტურებამდე. გუნდი გვთავაზობს „ფუნქციური ინფორმაციის გაზრდის კანონს“, რომელიც ამტკიცებს, რომ ნებისმიერი სისტემა, ცოცხალი თუ არაცოცხალი, განვითარდება, თუ სხვადასხვა კონფიგურაცია გაივლის ფუნქციონალურობის მიხედვით შერჩევას.

მკვლევარებმა გამოავლინეს განვითარებადი სისტემების სამი განმსაზღვრელი მახასიათებელი: კომპონენტების სიმრავლე, მოწყობის მრავალფეროვნება და ფუნქციის შერჩევა. ისინი ვარაუდობენ, რომ ეს მახასიათებლები საერთოა კომპლექსური განვითარებადი სისტემებისთვის სხვადასხვა სფეროში.

ბუნების ამ უნივერსალური კანონის გასაღები მდგომარეობს „ფუნქციის შერჩევის“ კონცეფციაში. მკვლევარებმა გააფართოვეს დარვინის ბუნებრივი გადარჩევის თეორია, ფუნქციების კატეგორიზაცია სამ განსხვავებულ ტიპად: სტაბილურობა, დინამიური მდგრადობა და სიახლე. ფუნქცია აღარ შემოიფარგლება მხოლოდ გადარჩენის თვისებებით, არამედ მოიცავს ატრიბუტებს, რომლებიც ხელს უწყობენ სისტემის მუდმივ არსებობას, დივერსიფიკაციას და სირთულეს.

კვლევა ასახავს ამ თეორიას მაგალითებით როგორც ბიოლოგიური, ასევე არაბიოლოგიური კონტექსტიდან. იგი ხაზს უსვამს სიცოცხლის ევოლუციურ მოგზაურობას დედამიწაზე, ფოტოსინთეზის გაჩენიდან რთული ქცევის განვითარებამდე. თუმცა, ევოლუციის კონცეფცია ვრცელდება ორგანული სიცოცხლის მიღმა. მაგალითად, მინერალური სამეფო ავლენს საკუთარ ევოლუციური გზას, სადაც მარტივი მინერალური კონფიგურაციები დროთა განმავლობაში უფრო რთულს წარმოშობს.

გარდა ამისა, თავად ვარსკვლავები წარმოადგენენ ევოლუციურ საოცრებას უფრო მძიმე ელემენტების გაყალბებით, რაც ხელს უწყობს სამყაროს ქიმიურ მრავალფეროვნებასა და სირთულეს.

კვლევა ხაზს უსვამს, რომ დარვინის ევოლუცია არის განსაკუთრებული შემთხვევა ამ უფრო ფართო ბუნებრივი ფენომენის ფარგლებში. ის ვარაუდობს, რომ დედამიწაზე სიცოცხლის მრავალფეროვნების მამოძრავებელი პრინციპები ასევე ვრცელდება უსულო სისტემებზე.

ეს კვლევა, რომელიც გამოქვეყნებულია Proceedings of the National Academy of Sciences-ში, არის ერთობლივი ძალისხმევა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა დისციპლინის მეცნიერებს. კომპლექსური სისტემების უნივერსალური ტენდენციის აღიარებით სიახლის, სტაბილურობისა და დინამიური მდგრადობის წარმოქმნის გზით, ეს კვლევა ხელახლა განსაზღვრავს ევოლუციის ჩვენს გაგებას, როგორც ჩვენი მუდმივად განვითარებადი სამყაროს თანდაყოლილი მახასიათებლის შესახებ.

