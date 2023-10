მეცნიერებმა გამოავლინეს კოსმოსური ხომალდის გავლენა დედამიწის ზედა ატმოსფეროზე

By

მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ რაკეტებისა და კოსმოსური ხომალდების ნამსხვრევებს დედამიწის ზედა ატმოსფეროში დატოვებული შეიძლება ჰქონდეს ხანგრძლივი გავლენა კლიმატზე. ბოლოდროინდელმა კვლევამ, რომელიც გამოქვეყნდა Proceedings of the National Academy of Sciences-ში, გამოავლინა მნიშვნელოვანი რაოდენობით ალუმინი და ეგზოტიკური ლითონები დედამიწის სტრატოსფეროში. მკვლევართა ჯგუფმა შეძლო დაედგინა ეს იშვიათი ლითონები, რომლებიც წარმოიქმნება კოსმოსური ხომალდისგან, რომელიც იწვის ხელახალი შესვლისას. ეს აღმოჩენა იწვევს შეშფოთებას იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მზარდი კოსმოსური ინდუსტრია დედამიწის ზედა ატმოსფეროზე.

კვლევა მოიცავდა ატმოსფეროში აეროზოლების შესაგროვებლად მგრძნობიარე ხელსაწყოებით აღჭურვილი სპეციალური კვლევითი თვითმფრინავის მართვას. შეგროვებულმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ 20-ზე მეტი ელემენტი, მათ შორის ლითიუმი, ალუმინი, სპილენძი და ტყვია, იმყოფებოდა კოსმოსურ ხომალდებში გამოყენებული თანაფარდობით. ეს ლითონები აღმოჩენილია გოგირდმჟავას ნაწილაკების დაახლოებით 10%-ში, რომლებიც აუცილებელია ოზონის შრის დასაცავად და ბუფერულად.

რაკეტების გაშვების მზარდი რაოდენობა ხელს უწყობს ამ მეტალის ნაწილაკების დაგროვებას სტრატოსფეროში. 2022 წელს მოხდა რეკორდული 180 რაკეტის გაშვება და მოსალოდნელია, რომ ეს რიცხვი გაიზრდება, რადგან კოსმოსური ინდუსტრია აგრძელებს მეტი თანამგზავრისა და კოსმოსური ხომალდის გაშვებას. მკვლევარებმა ხაზი გაუსვეს ადამიანის კოსმოსური ფრენის გავლენის გააზრებას პლანეტაზე, განსაკუთრებით ოზონის შრეზე, რომელიც გადამწყვეტ როლს თამაშობს მზის მავნე გამოსხივების შთანთქმაში.

კვლევის შედეგები ხაზს უსვამს დედამიწის ატმოსფეროში მომხდარი ცვლილებების შესწავლისა და გაგების აქტუალურობას. ადამიანის ოკუპაციისა და კოსმოსური აქტივობების გავლენა შეიძლება იყოს უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ადრე წარმოიდგენდა. აუცილებელია ჩვენს პლანეტაზე პრიორიტეტული კვლევების მინიჭება, რათა უკეთ გავიგოთ და შევამსუბუქოთ კოსმოსური ძიების პოტენციური შედეგები.

წყარო: მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შრომები (კვლევა)