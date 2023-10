კოსმოსური ნამსხვრევების გავლენა დედამიწის ატმოსფეროზე

By

ახალი კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა Proceedings of the National Academy of Sciences-ში, ცხადყოფს, რომ კოსმოსური ნამსხვრევები, რომელიც შედგება რაკეტებისა და კოსმოსური ხომალდების დარჩენილი ნაწილებისგან, პოტენციურად ხანგრძლივ გავლენას ახდენს დედამიწის კლიმატზე. მეცნიერებმა ჩაატარეს კვლევითი მისია სპეციალური კვლევით თვითმფრინავზე დამაგრებული მგრძნობიარე ხელსაწყოს გამოყენებით ატმოსფეროს გასაანალიზებლად და დედამიწის სტრატოსფეროში აღმოაჩინეს ალუმინის და ეგზოტიკური ლითონების მნიშვნელოვანი რაოდენობა.

მკვლევარებმა შეძლეს ამ იშვიათი ლითონების შედარება რაკეტებსა და თანამგზავრებში გამოყენებულ ლითონებთან, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ აორთქლებული ლითონი სავარაუდოდ წარმოიშვა კოსმოსური ხომალდისგან, რომელიც იწვის ატმოსფეროში ხელახლა შესვლისას. პროფესორი დანიელ ჩიჩო, კვლევის თანაავტორი, ხაზს უსვამს ამ ადამიანის მიერ შექმნილი მასალის პოვნის მნიშვნელობას ატმოსფეროს სავარაუდოდ ხელუხლებელ რეგიონში. ის ხაზს უსვამს სტრატოსფეროში მომხდარი ნებისმიერი ცვლილების უფრო მჭიდრო შესწავლის აუცილებლობას, რომელიც ატმოსფეროს სტაბილური რეგიონია.

კვლევა მიზნად ისახავდა გაუმკლავდეს დიდი ხნის ეჭვს, რომ დედამიწის ზედა ატმოსფეროზე გავლენას ახდენს მზარდი კოსმოსური ინდუსტრია. თუმცა, ამ ტერიტორიის შესწავლა, რომელიც ზედაპირიდან 51 კილომეტრამდე აღწევს, ძალიან რთულია. გამოკვლევის ჩასატარებლად მეცნიერებმა NASA-ს WB-57 თვითმფრინავი გამოიყენეს ატმოსფეროდან ალასკაში, მიწის 19 კილომეტრის სიმაღლეზე.

ნიმუშების ანალიზმა აჩვენა, რომ ლითონები იმყოფებოდა გოგირდმჟავას ნაწილაკების დაახლოებით 10%-ში, რაც წარმოადგენს ნაწილაკების უმრავლესობას სტრატოსფეროში და ხელს უწყობს ოზონის შრის დაცვას და ბუფერირებას. გარდა ამისა, მკვლევარებმა აღმოაჩინეს 20-ზე მეტი ელემენტი კოსმოსურ ხომალდებში გამოყენებული თანაფარდობით. აღსანიშნავია, რომ ლითონები, როგორიცაა ლითიუმი, ალუმინი, სპილენძი და ტყვია კოსმოსური ხომალდის ხელახალი შესვლიდან, ბევრად უფრო უხვად იქნა ნაპოვნი, ვიდრე ბუნებრივ კოსმოსურ მტვერში ნაპოვნი ლითონები.

ეს კვლევა მიმდინარეობს იმ დროს, როდესაც კოსმოსური ინდუსტრია განიცდის უპრეცედენტო ზრდას, რეკორდული 180 რაკეტის გაშვებით 2022 წელს, 136-თან შედარებით 2021 წელს. რაც უფრო მეტი თანამგზავრი და კოსმოსური ხომალდი გაშვებულია დედამიწის ორბიტაზე და მის ფარგლებს გარეთ, ნამსხვრევების რაოდენობა შედის. მოსალოდნელია ატმოსფეროს გაზრდა. რაკეტებისა და თანამგზავრების ხელახალი შემოსვლა, ისევე როგორც თანამგზავრების ატმოსფეროში დაცემა, ხელს უწყობს ამ აეროზოლური ნაწილაკების არსებობას სტრატოსფეროში.

სტრატოსფერო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დედამიწის კლიმატის სისტემაში. აქ არის ოზონის შრე, რომელიც შთანთქავს მზის რადიაციის ნაწილს და ხელს უშლის მას პლანეტის ზედაპირამდე მისვლას. ოზონის შრე აუცილებელია დედამიწაზე ყველა ცოცხალი არსების დასაცავად და მის გარეშე სიცოცხლე, როგორც ვიცით, შეუძლებელი იქნებოდა.

ეს კვლევა ხაზს უსვამს იმ მნიშვნელოვან გავლენას, რაც შეიძლება ჰქონდეს ადამიანის ოკუპაციას და კოსმოსურ ფრენებს ჩვენს პლანეტაზე. იგი ხაზს უსვამს გადაუდებელ აუცილებლობას გავიგოთ და პრიორიტეტულად მივუდგეთ დედამიწის შესწავლას, რათა შევამსუბუქოთ კოსმოსური ინდუსტრიის საქმიანობიდან გამომდინარე ნებისმიერი პოტენციური შედეგი.

წყაროები:

შრომები მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის