ბრაიან მეი, ასტროფიზიკოსი და დედოფალი გიტარისტი, ეხმარება ნასას ასტეროიდის ბენუს რუქების შედგენაში

ბრაიან მეიმ, ჯგუფ Queen-ის ლეგენდარულმა წამყვანმა გიტარისტმა, თავისი წვლილი შეიტანა NASA-ს მისიაში ასტეროიდ ბენნუდან რუკაზე და ნიმუშის მოპოვებაში. მეი, რომელსაც აქვს ასტროფიზიკის დოქტორის ხარისხი, თანამშრომლობდა მეცნიერ კლაუდია მანზონთან კოსმოსური მისიების რეალისტური 3D სურათების შესაქმნელად. ამ სურათების გამოყენებით, მეი დაეხმარა Bennu-ს შედგენაში და უსაფრთხო სადესანტო ზონის პოვნაში OSIRIS-REx ზონდისთვის, რომელმაც ნიმუში შეაგროვა.

თანამშრომლობა დაიწყო მას შემდეგ, რაც მეიმ მისიის დირექტორს დანტე ლაურეტას გაუგზავნა სტერეოები - OSIRIS-REx-ის მისიის სურათებისგან დამზადებული 3D სურათები. ლორეტა გაოცებული იყო სტერეოს ხარისხით და აღიარა მათი პოტენციალი ნიმუშისთვის სადესანტო ადგილის დადგენაში. მეი, მანზონი, ლაურეტა და სხვები ერთად მუშაობდნენ პროექტზე, რის შედეგადაც გამოიცა წიგნი "Bennu 3-D, ასტეროიდის ანატომია".

ეს არ არის მაისის პირველი მონაწილეობა NASA-სთან. 2015 წელს ის მსახურობდა სამეცნიერო თანამშრომლად New Horizons-ის მისიაში, რომელიც პლუტონს იკვლევდა. მეი ცნობილია არა მხოლოდ ასტროფიზიკაში შეტანილი წვლილით, არამედ როგორც სიმღერების ავტორი Queen's-ის მრავალი ჰიტის, მათ შორის "We Will Rock You" და "I Want It All".

მეის გატაცება კოსმოსისა და მეცნიერების მიმართ აშკარად ჩანს ნასას მისიებში მის აქტიურ როლში. მისი, როგორც ასტროფიზიკოსისა და გიტარისტის გამოცდილება და კრეატიულობა განაგრძობს გავლენას ამ სფეროში.

