ელექტრონების ახალმა მდგომარეობამ გამდნარ მარილებში შეიძლება გავლენა მოახდინოს მარილით მომუშავე რეაქტორების მუშაობაზე

მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ელექტრონებს შეუძლიათ ჩამოაყალიბონ სამი განსხვავებული მდგომარეობა გამდნარ მარილებთან ურთიერთობისას, აღმოჩენა, რომელიც შეიძლება გავლენა იქონიოს მარილის საწვავზე მომუშავე რეაქტორების მუშაობაზე. ოუკ რიჯის ეროვნული ლაბორატორიისა და აიოვას უნივერსიტეტის მკვლევარებმა სიმულაცია მოახდინეს ჭარბი ელექტრონის შეყვანა გამდნარ თუთიის ქლორიდის მარილში და დააკვირდნენ სამ შესაძლო სცენარს. ერთ სცენარში, ელექტრონი ხდება მოლეკულური რადიკალის ნაწილი თუთიის ორი იონით. მეორეში, ელექტრონი ლოკალიზებულია თუთიის ერთ იონზე. მესამე სცენარში, ელექტრონი ვრცელდება დიფუზურად მრავალ მარილის იონზე.

გამდნარი მარილის რეაქტორები განიხილება მომავალი ატომური ელექტროსადგურებისთვის და მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ როგორ მოქმედებს რადიაცია გამდნარი მარილების ქცევაზე. ეს კვლევა ნათელს ჰფენს ელექტრონებისა და მარილების ურთიერთქმედებას მაღალი რადიაციის დროს. მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ ელექტრონს შეუძლია ხელი შეუწყოს სხვადასხვა სახეობების, მათ შორის თუთიის დიმერების და მონომერების ფორმირებას, ან დელოკალიზაციას. ეს თავდაპირველი აღმოჩენები აჩენს კითხვებს იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება წარმოიქმნას სხვა სახეობები უფრო ხანგრძლივად და როგორ რეაგირებენ ისინი ელექტრონებთან და მარილებთან.

ეს კვლევა არის DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ნაწილი და გამოქვეყნებულია The Journal of Physical Chemistry B-ში. გუნდი მუშაობს რეაქტიულობის სხვა ფორმების ექსპერიმენტულად იდენტიფიცირებაზე. კვლევა იძლევა ღირებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ ელექტრონები გამდნარ მარილებთან, მაგრამ ჯერ კიდევ მეტია შესასწავლი. მომავალი კვლევა შეისწავლის მარილის სხვა სისტემებს და რადიაციის ეფექტს გამდნარ მარილებზე.

წყარო: Oak Ridge National Laboratory