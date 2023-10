რთული ცეკვა ნერვულ და იმუნურ სისტემებს შორის: შეხედულებები ნეირო-იმუნური ღერძიდან

By

მიუხედავად იმისა, რომ ნერვულ და იმუნურ სისტემებს განსხვავებული არსებები აქვთ, რთული ურთიერთდამოკიდებული ურთიერთობა აქვთ. ეს რთული ცეკვა ორ სისტემას შორის, რომელიც ცნობილია როგორც ნეირო-იმუნური ღერძი, გადამწყვეტ როლს ასრულებს თავის ტვინში, კანსა და კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში სხვადასხვა ფიზიოლოგიური პროცესების ორკესტრირებაში. ამ სისტემების უჯრედებს შორის კომუნიკაციამ მოხიბლა მეცნიერები, როგორიცაა ისააკ ჩიუ, ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის იმუნობიოლოგი.

ჩიუს კვლევა ფოკუსირებულია T უჯრედებს, მიკროგლიებსა და ბაქტერიებს შორის რთული ურთიერთქმედების გამოვლენას ნეიროდეგენერაციის, ბაქტერიული კანის ინფექციების და მიკრობული ინფექციების კონტექსტში, როგორიცაა მენინგიტი, ჯილეხი და კოლიტი. მისმა აღმოჩენებმა ნათელი მოჰფინა ტკივილისა და ანთების ახალ მექანიზმებს, გამოავლინა ნეირონების, იმუნური უჯრედების და მიკრობების როლი ამ პროცესებში.

ტკივილი, სხეულის საფრთხის აღქმის ფუნდამენტური უნარი, მჭიდრო კავშირშია იმუნურ სისტემასთან. ნოციცეპტორული ნეირონები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ტკივილის შუამავლობაზე, ურთიერთქმედებენ იმუნურ უჯრედებთან ორმხრივი გადაკვეთის გზით. იმუნური უჯრედები წარმოქმნიან ნივთიერებებს, რომლებსაც შეუძლიათ პირდაპირ ზემოქმედება მოახდინოს ნერვებზე, რაც მათ უფრო მგრძნობიარეს ხდის ტკივილის მიმართ. თავის მხრივ, ნოციცეპტორები ინახავენ ნეიროპეპტიდებს, რომლებსაც იმუნური უჯრედები გრძნობენ, რაც გავლენას ახდენს მათ ქცევაზე.

ჩიუს კვლევითი ჯგუფი ფოკუსირებულია ნეიროპეპტიდებზე, როგორიცაა კალციტონინის გენთან დაკავშირებული პეპტიდი (CGRP) და მათ ურთიერთქმედება იმუნურ უჯრედებთან, განსაკუთრებით მაკროფაგებთან, ნეიტროფილებთან, მონოციტებთან, T უჯრედებთან და B უჯრედებთან. ჯგუფმა აღმოაჩინა, რომ ამ ნეიროპეპტიდებსა და იმუნური უჯრედების რეცეპტორებს შორის ურთიერთქმედებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ციტოკინების წარმოებაზე, მაკროფაგების პოლარიზაციაზე, ნეიტროფილების რეკრუტირებაზე და T უჯრედების პასუხებზე. ეს ნეიროპეპტიდები ასრულებენ ძლიერ მარეგულირებელ როლს იმუნიტეტში.

მიკრობული ინფექციების კონტექსტში, ჩიუს გუნდმა აღმოაჩინა მომხიბლავი შეხედულებები იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ტკივილის ბოჭკოების გატაცება ბაქტერიების მიერ. მაგალითად, Streptococcus pneumoniae და Streptococcus agalactiae-ით გამოწვეული მენინგიტის დროს, ეს პათოგენები ააქტიურებენ ნოციცეპტორულ ნეირონებს ფორების წარმომქმნელი ტოქსინის საშუალებით, რომელსაც ეწოდება პნევმოლიზინი. ეს გააქტიურება იწვევს CGRP-ის გამომუშავებას, რაც თავის მხრივ თრგუნავს მაკროფაგების მიერ დამცავი ციტოკინების გამომუშავებას, რაც ბაქტერიას საშუალებას აძლევს გადარჩეს და უფრო ადვილად შეიჭრას ტვინში.

ჩიუმ და მისმა გუნდმა შეძლეს ცხოველთა მოდელებში ნეირო-იმუნური ღერძის მანიპულირება, რათა გაზარდონ იმუნური სისტემის უნარი, ებრძოლონ ბაქტერიულ ინფექციებს, როგორიცაა მენინგიტი. სპეციფიური მოლეკულური ურთიერთქმედებების დამიზნებით და in vivo და in vitro მიდგომების გამოყენებით, მათ მიიღეს ხედვა ნეირონების, იმუნური უჯრედების და მიკრობების კომპლექსურ ურთიერთქმედებაში.

ამ კვლევას აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა თერაპიულ სტრატეგიებზე. ტკივილის გზების დამიზნებით, როგორიცაა CGRP-ის ბლოკირება, შესაძლოა შესაძლებელი იყოს იმუნური რეაქციების გაძლიერება ინფექციების წინააღმდეგ. ნეირო-იმუნური ღერძის გაგება ხსნის შესაძლებლობების სრულიად ახალ სფეროს სხვადასხვა დაავადებებისა და ინფექციების სამკურნალოდ.

