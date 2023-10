სამოქალაქო ომი ცნობიერების მკვლევარებს შორის: არის თუ არა ინტეგრირებული ინფორმაციის თეორია ფსევდომეცნიერება?

By

ცნობიერების კვლევის სფერო ამჟამად ჩართულია სამოქალაქო ომში, მკვლევარები გაყოფილია ინტეგრირებული ინფორმაციის თეორიის (IIT) მართებულობაზე. ახლახანს ცნობიერების 100-ზე მეტმა მკვლევარმა მოაწერა ხელი წერილს, რომელშიც IIT ადანაშაულებს ფსევდომეცნიერებაში. თუმცა, დარგის სხვა მოღვაწეებმა უპასუხეს წერილს, როგორც ცუდად დასაბუთებულ და არაპროპორციულს. ორივე მხარე შეშფოთებულია ცნობიერების მეცნიერების სანდოობითა და გრძელვადიანი სიჯანსაღით.

IIT, შემოთავაზებული ნეირომეცნიერის ჯულიო ტონონის მიერ, არის ამბიციური თეორია, რომელიც მიზნად ისახავს უზრუნველყოს მათემატიკურად ზუსტი პირობები იმის დასადგენად, თუ როდის არის სისტემა, როგორიცაა ტვინი, ცნობიერი. თეორია ტრიალებს მათემატიკური საზომის გარშემო, რომელსაც ეწოდება ϕ, რომელიც წარმოადგენს ინფორმაციის ინტეგრაციას სისტემაში. IIT-ის თანახმად, სისტემა ხდება ცნობიერი, როდესაც სისტემაში მთლიანობაში მეტი ϕა, ვიდრე მის რომელიმე ნაწილში.

IIT-ის კრიტიკოსები ამტკიცებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თეორიის გარკვეული ასპექტები შეიძლება გამოცდილი იყოს, მისი თამამი და კონტრ-ინტუიციური შედეგების მცირე ექსპერიმენტული მხარდაჭერა არსებობს. თუმცა, წერილის ოპონენტები აცხადებენ, რომ ექსპერიმენტული მხარდაჭერის ეს ნაკლებობა შეესაბამება ცნობიერების ყველა მიმდინარე თეორიას და ასახავს მიმდინარე ნეიროვიზუალიზაციის ტექნიკის გამოწვევებს.

აღსანიშნავია, რომ „საწინააღმდეგო თანამშრომლობა“ IIT-სა და ცნობიერების სხვა პოპულარულ თეორიას, გლობალური სამუშაო სივრცის თეორიას შორის, ასევე ახლახანს მოხდა. ეს თანამშრომლობა მოიცავდა ერთად ექსპერიმენტების შემუშავებას და წინასწარ შეთანხმებას იმაზე, თუ რომელი შედეგები იქნებოდა სასარგებლო თითოეულ თეორიაზე. ექსპერიმენტული შედეგების პირველმა რაუნდმა გამოიღო არაერთგვაროვანი შედეგები, ზოგიერთი ადასტურებს IIT-ის ნაწილებს და სხვები მხარს უჭერენ გლობალური სამუშაო სივრცის თეორიის ასპექტებს.

ერთი ფაქტორი, რომელიც შეიძლება გავლენა იქონიოს დებატებზე, არის ის, რომ IIT არა მხოლოდ ეყრდნობა მეცნიერულ ექსპერიმენტებს, არამედ აერთიანებს ფილოსოფიურ ასახვას. ის იწყება ხუთი აქსიომით, რომელთა მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ეს შეიძლება იყოს ცნობილი ჩვენი საკუთარი ცნობიერი გამოცდილების ყურადღებით. შემდეგ ეს აქსიომები ითარგმნება ხუთ შესაბამის პოსტულატად, რომლებიც ასახავს იმ თვისებებს, რომლებიც საჭიროა სისტემისთვის ცნობიერების განსახიერებისთვის.

განსახილველი საკითხი სცილდება მეცნიერების სფეროს, რადგან ცნობიერება არ არის საჯაროდ დაკვირვებადი. ეს ცნობილია პირადად ჩვენი სუბიექტური გამოცდილებით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ართულებს ექსპერიმენტულად იმის დემონსტრირებას, თუ რომელი ცნობიერების თეორია არის სწორი, ეს ასევე ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს უშუალო წვდომა თავად ფენომენზე. ამიტომ, მეცნიერებასა და ფილოსოფიას შორის პარტნიორობა აუცილებელია ცნობიერების სრულყოფილად გასაგებად და მისახლოვებლად.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ IIT-ს აქვს თავისი ხარვეზები, როგორც მეცნიერულად, ასევე ფილოსოფიურად, ის პიონერულია სამეცნიერო ექსპერიმენტების შეზღუდვების მიღებისა და ფილოსოფიური შეხედულებების ჩართვაში. მხოლოდ თანამშრომლობითა და ჰოლისტიკური მიდგომით შეგვიძლია ვიმედოვნებთ, რომ გავაუმჯობესებთ ცნობიერების გაგებას.

