ბაქტერიული მეხსიერება: როგორ იყენებენ მიკრობები რკინას სტრატეგიების გადასაცემად

By

ოსტინის ტეხასის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გააკეთეს დამაინტრიგებელი აღმოჩენა: ბაქტერიებს აქვთ უნარი შექმნან მოგონებები, ისევე როგორც ადამიანებს შეუძლიათ, გაააქტიურონ კონკრეტული ქცევები. ეს მოგონებები შეიძლება გადაეცეს თაობებს და გადამწყვეტი როლი შეასრულოს საშიში ინფექციების ჩამოყალიბებაში და ანტიბიოტიკორეზისტენტობის განვითარებაში.

კვლევაში, რომელიც გამოქვეყნდა Proceedings of the National Academy of Sciences-ში, მკვლევარებმა ყურადღება გაამახვილეს E. coli ბაქტერიაზე და მათ მიერ ინფორმაციის შესანახად რკინის დონის გამოყენებაზე. მათ დაადგინეს, რომ ბაქტერიული უჯრედები, რომლებსაც აქვთ რკინის დაბალი დონე, უკეთესად გროვდებიან, ხოლო ბაქტერიებს, რომლებიც ქმნიან ბიოფილებს, აქვთ რკინის უფრო მაღალი დონე. რკინის დაბალანსებული დონის მქონე პირები აჩვენებდნენ ანტიბიოტიკების ტოლერანტობას. ეს „რკინის მოგონებები“ არსებობდა მინიმუმ ოთხი თაობის განმავლობაში, სანამ მეშვიდე თაობისთვის გაქრებოდა.

მიუხედავად იმისა, რომ ბაქტერიებს არ აქვთ ტვინი ან ნერვული სისტემა, მათ შეუძლიათ შეაგროვონ ინფორმაცია გარემოდან და შეინახონ იგი მომავალი გამოყენებისთვის. Souvik Bhattacharyya, კვლევის წამყვანი ავტორი, განმარტავს, რომ ბაქტერიებს შეუძლიათ ისარგებლონ შენახული ინფორმაციის სწრაფად წვდომით, თუ ისინი ხშირად შეხვდებიან კონკრეტულ გარემოს.

რკინა, როგორც დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე უხვი ელემენტია, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს უჯრედულ პროცესებში. მკვლევარები ვარაუდობენ, რომ რკინის დაბალი დონე იწვევს ბაქტერიული მეხსიერების ფორმირებას სწრაფად მოძრავი მიგრაციული გროვისთვის, ხოლო რკინის მაღალი დონე მიუთითებს გარემოზე, რომელიც შესაფერისია ბიოფილმის ფორმირებისთვის.

ბაქტერიული მეხსიერების ეს გაგება ხსნის ახალ შესაძლებლობებს ბაქტერიული ინფექციების პრევენციისა და ბრძოლისთვის. რკინის დონის მიზნობრივი მიზნებით, რომელიც აუცილებელია ვირულენტობისთვის, მკვლევარებს შეუძლიათ შეიმუშაონ თერაპიული საშუალებები ბაქტერიების სტრატეგიების ჩაშლის მიზნით და უფრო მგრძნობიარე გახადონ ისინი მკურნალობისთვის.

დასასრულს, ეს კვლევა ხაზს უსვამს ბაქტერიების მომხიბვლელ უნარს, შეინახოს და გადასცეს მოგონებები მომავალ თაობებს. ბაქტერიული ქცევის მექანიზმების გარკვევით, მეცნიერები ხსნიან პოტენციურ სტრატეგიებს ბაქტერიულ ინფექციებთან საბრძოლველად და ანტიბიოტიკების წინააღმდეგობის დასაძლევად.

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის ბაქტერიული მეხსიერება?

ბაქტერიული მეხსიერება არის შენახული ინფორმაცია, რომელზედაც ბაქტერიებს შეუძლიათ წვდომა და გამოიყენონ კონკრეტული ქცევის გასააქტიურებლად გარემო სტიმულის საპასუხოდ.

როგორ ინახავს ბაქტერიები მეხსიერებას?

ბაქტერიები ინახავს მეხსიერებას ჩვეულებრივი ქიმიური ელემენტების გამოყენებით, როგორიცაა რკინა, რათა დაშიფროს და გადასცეს ინფორმაცია მათ შთამომავლებს შემდგომ თაობებში.

რა როლს ასრულებს რკინა ბაქტერიულ მეხსიერებაში?

ბაქტერიულ უჯრედებში რკინის დონე მოქმედებს, როგორც მეხსიერების შენახვისა და წვდომის ძირითადი ფაქტორი. ბაქტერიული უჯრედები, რომლებსაც აქვთ რკინის დაბალი დონე, უკეთესად გროვდებიან, ხოლო უფრო მაღალი დონის მქონე ბაქტერიები ქმნიან ბიოფილებს. რკინის დაბალანსებული დონე ასოცირდება ანტიბიოტიკების ტოლერანტობასთან.

რა სარგებლობა შეიძლება მოგვცეს ბაქტერიული მეხსიერების გაგებამ?

ბაქტერიული მეხსიერების გაგება ხსნის მიზნობრივი თერაპიული საშუალებების შემუშავების შესაძლებლობებს ბაქტერიული სტრატეგიების ჩაშლასა და ინფექციებთან საბრძოლველად. რკინის დონის მანიპულირებით, მკვლევარებს შეუძლიათ პოტენციურად გახადონ ბაქტერიები უფრო მგრძნობიარე მკურნალობისთვის.