ჰუბერტ რივზი: ასტროფიზიკოსი და მეცნიერების კომუნიკატორი

ჰუბერტ რივზი, კანადელ-ფრანგი ასტროფიზიკოსი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა 91 წლის ასაკში, იყო არა მხოლოდ ცნობილი მეცნიერი, არამედ ცნობილი მეცნიერების კომუნიკატორი. 1932 წელს დაბადებულმა რივზმა ასტრონომიისადმი გატაცება ახალგაზრდა ასაკში შეიმუშავა, გამოიკვლია ბუნებრივი სამყარო და ვარსკვლავების შესწავლა, როგორც მოყვარული ასტრონომი. მისმა გატაცებამ კოსმოსით აიძულა იგი გაეგრძელებინა კარიერა ასტროფიზიკის მიმართულებით, საბოლოოდ მიიღო დოქტორის ხარისხი კორნელის უნივერსიტეტში და გახდა NASA-ს კოსმოსური პროგრამის კონსულტანტი.

რივზი ცნობილი იყო ფართო საზოგადოებისთვის რთული სამეცნიერო კონცეფციების ახსნის უნარით და მას სურდა გაეზიარებინა თავისი სიყვარული მეცნიერებისა და სამყაროს მიმართ ფართო აუდიტორიისთვის. 1981 წელს მან გამოაქვეყნა წიგნი სახელწოდებით "Patience dans l'Azur" (დუმილის ატომები: კოსმიური განათლების გამოკვლევა), რომელიც გახდა ბესტსელერი საფრანგეთში და ითარგმნა 25 ენაზე. წიგნმა მოწონება დაიმსახურა ასტროფიზიკის ეპიკურ საგად გადაქცევის უნარისთვის და მან გააძლიერა რივზის, როგორც გამოცდილი მეცნიერების კომუნიკატორის რეპუტაცია.

მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში რივზმა დაწერა 40-ზე მეტი წიგნი, მათ შორის რამდენიმე სათაური ბავშვებისთვის. ის გახდა ნაცნობი სახე ფრანგულ ტელევიზიაში, გამოდიოდა პოპულარულ ლიტერატურულ თოქ-შოუებში და ხიბლავდა აუდიტორიას თავისი ველური თეთრი თმით, მოციმციმე თვალებით და კვებეკური აქცენტით. მისმა ქარიზმატულმა და მომხიბვლელმა საქციელმა ის ფრანგულენოვან სამყაროში პოპულარულ სპიკერად აქცია, სადაც იგი ცნობილი გახდა, როგორც კარლ საგანის ფრანგული ეკვივალენტი.

რივზი იყო არა მხოლოდ მეცნიერების კომუნიკატორი, არამედ წამყვანი გარემოსდამცველი. ის ვნებიანად ემხრობოდა ბუნების დაცვას და აფრთხილებდა კაცობრიობის წინაშე მყოფი თვითგანადგურების საშიშროების შესახებ. მას სჯეროდა, რომ ადამიანები არ არიან არჩეული სახეობა და რომ ჩვენ უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა ჩვენს ქმედებებზე, რათა უზრუნველვყოთ ჩვენი გადარჩენა.

ჰუბერტ რივზის წვლილმა ასტროფიზიკისა და სამეცნიერო კომუნიკაციის სფეროში დატოვა ხანგრძლივი გავლენა. მისმა უნარმა, გადალახოს უფსკრული მეცნიერულ ცოდნასა და ფართო საზოგადოებას შორის, შთააგონა უთვალავი ინდივიდი დაფიქრდნენ სამყაროს საიდუმლოებებზე და დაეცვათ და დაეცვათ ბუნებრივი სამყარო.

