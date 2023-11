NASA-ს ჯეიმს უების ტელესკოპის განსაცვიფრებელი აღმოჩენები გვთავაზობს ახალ ცნობებს გალაქტიკური ცენტრის შესახებ

By

NASA-ს ჯეიმს უების კოსმოსურმა ტელესკოპმა კიდევ ერთხელ გააოცა ასტრონომები თავისი განსაკუთრებული შესაძლებლობებით, ამჯერად წარმოგვიდგინა ჩვენი გალაქტიკის გულში იდუმალი მშვილდოსანი C (Sgr C) ვარსკვლავის წარმომქმნელი რეგიონის მიმზიდველი ხედი. ირმის ნახტომის ცენტრში მდებარე სუპერმასიური შავი ხვრელიდან მშვილდოსანი A-დან დაახლოებით 300 სინათლის წლის მანძილზე, Sgr C არის 500,000 XNUMX ვარსკვლავიანი სანახაობა, განსაკუთრებული აქცენტით პროტოვარსკვლავების კოლექციაზე, რომლებიც იპარავენ ყურადღების ცენტრში.

ამ ინოვაციურ გამოსახულებაში, Webb-ის უპრეცედენტო გარჩევადობა და მგრძნობელობა ავლენს უამრავ მახასიათებელს, რომელიც აქამდე არასოდეს ყოფილა ამ რეგიონში. „ვები წარმოუდგენელ დეტალებს ავლენს, რაც საშუალებას გვაძლევს შევისწავლოთ ვარსკვლავების ფორმირება ამგვარ გარემოში ისე, როგორც ადრე შეუძლებელი იყო“, - თქვა სამუელ ქროუმ, მთავარმა გამომძიებელმა და ვირჯინიის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტმა. ეს გასაოცარი წარმოდგენა გამომდინარეობს წინა ინფრაწითელი მონაცემების ნაკლებობით და Webb ტელესკოპის უზარმაზარი შესაძლებლობებით.

ერთ-ერთი მთავარი აღმოჩენა არის მასიური პროტოვარსკვლავის არსებობა, რომელიც 30-ჯერ აღემატება ჩვენს მზეს, რომელიც მოთავსებულია ამ ახალგაზრდა ვარსკვლავურ გროვაში. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროტოვარსკვლავების გარშემო ღრუბელი ბნელი და იშვიათად დასახლებული ჩანს, ის, ფაქტობრივად, გალაქტიკის ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ შეფუთული რეგიონია. ღრუბლის სიმკვრივე ხელს უშლის მის უკან მდებარე ვარსკვლავების სინათლეს, რაც ქმნის სიცარიელის ილუზიას.

Webb-ის ახლო ინფრაწითელ კამერამ (NIRCam) დააფიქსირა ვრცელი იონიზებული წყალბადის გამონაბოლქვი ბნელი ღრუბლის ქვედა მხარის გარშემო, ცოცხალი ცისფერი ფერებით. წყალბადის ამ რეგიონის ვრცელი წვდომა გამოწვევას უქმნის არსებულ თეორიებს, რადგან ის ბევრად აღემატება იმას, რაც ადრე იყო დაფიქსირებული. ასტრონომებს ახლა საინტერესო ამოცანის წინაშე დგანან ამ გაფართოებული წყალბადის რეგიონის წარმოშობა და გავლენა.

კიდევ ერთი მომხიბლავი იდუმალი მდგომარეობს იონიზებული წყალბადის მიმოფანტულ და ქაოტურ ნემსისმაგვარ სტრუქტურებში, რაც შემდგომ გამოკვლევას მოითხოვს. რუბენ ფედრიანი, პროექტის თანაგამომძიებელი Instituto Astrofísica de Andalucía-ში, ესპანეთში, გალაქტიკურ ცენტრს აღწერს, როგორც „ხალხმრავალ, აურზაურ ადგილს“, სადაც ამაღლებული გაზის ღრუბლები ქმნიან ვარსკვლავებს, რომლებიც ურთიერთქმედებენ გარემომცველ გაზთან მათი გადინების, ჭავლების მეშვეობით. და რადიაცია.

როდესაც მეცნიერები აგრძელებენ ციურ სივრცეში დამალული საიდუმლოებების ამოხსნას, ჯეიმს უების ტელესკოპის აღმოჩენები ჩვენი გალაქტიკის გულიდან გვთავაზობს უპრეცედენტო შესაძლებლობებს კოსმოსური საიდუმლოებების შემდგომი ჩაღრმავებისთვის. დედამიწიდან სულ რაღაც 25,000 XNUMX სინათლის წლის მანძილზე მდებარე გალაქტიკური ცენტრი ასტრონომებს აძლევს ცალკეული ვარსკვლავების ახლო ხედს, ნათელს ჰფენს ვარსკვლავების ფორმირების რთულ პროცესს და მის დამოკიდებულებას უნიკალურ კოსმიურ გარემოზე. ყოველი გამოცხადებისას ვებ-ტელესკოპი გზას უხსნის ჩვენი სამყაროს უფრო ღრმა გაგებას.