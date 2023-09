Kisah Untold of America's First Women Astronot: Breaking Barriers and Reaching New Heights

Ing "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts," Loren Grush nylidiki lelampahan enem wanita luar biasa sing ngrusak langit-langit kaca ing jagad eksplorasi ruang angkasa sing didominasi lanang. Grush nantang narasi dominasi lanang kulit putih ing balapan ruang angkasa lan nyorot kontribusi penting saka wanita kasebut, sing dadi bagean saka kelas pertama NASA sing kalebu wanita.

Grush fokus ing urip Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, lan Shannon Lucid. Wanita-wanita kasebut gabung karo korps astronot NASA ing taun 1978 lan duwe tekad kanggo nggayuh dhuwur sing sadurunge dilarang.

"The Six" nyedhiyakake sekilas babagan motivasi lan ragu-ragu, menehi wawasan babagan momen nalika saben wanita ngerti yen dheweke bisa dadi astronot. Grush njlèntrèhaké proses seleksi minangka langkah pinunjul kanggo bhinéka, sanajan kelas isih akehe wong kulit putih.

Buku kasebut uga ngadhepi tantangan sing diadhepi wanita iki, kalebu perhatian media seksis, spekulasi chauvinis babagan romansa lan jinis ing ruang, lan perjuangan kanggo ngimbangi urip pribadi lan profesional. Grush menehi conto ketangguhan lan tekad nalika ngadhepi kasusahan, kayata perang Ride kanggo nglindhungi privasi lan kesehatan mental ing tengah-tengah pengawasan media.

"The Six" uga nyoroti peran penting sing dimainake para juara kanggo keragaman ing njero lan njaba NASA. Ruth Bates Harris, karyawan NASA, kanthi kendel ngritik agensi kasebut amarga ora ana macem-macem. Mercury 13, klompok wanita sing ngalami uji coba sing ketat ing awal taun 1960-an kanggo mbuktekake dheweke bisa dadi astronot, uga entuk pangenalan.

Grush nggabungake pengalaman saben dina para astronot, ngungkapake aspek kerjane sing nggumunake. Padha nguji spacesuits, maneuvered lengen robot, lan navigasi kerumitan karya karo kolega lanang sing ditampilake pinup tanggalan ing lawang kantor.

Nalika buku kasebut ora ana bebaya lan tragedi, Grush nandheske keberanian lan ketekunan sing ngluwihi jender lan balapan. Bencana Challenger minangka pangeling-eling babagan risiko sing ana ing eksplorasi ruang angkasa, lan pengorbanan utama sing ditindakake dening Resnik.

Kanthi riset sing tliti lan crita sing nggumunake, "The Six" nambah pangerten babagan balapan ruang angkasa lan nantang gagasan tradisional babagan sapa sing bisa dadi "kabeh kulawarga manungsa."

Sumber: The New York Times